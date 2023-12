Maltempo, avanza il fronte freddo: neve fino in pianura in Savoia | VIDEO

MeteoWeb

Il fronte freddo che porterà tanta neve sulle Alpi avanza verso sud e sta provocando forti nevicate nella Francia meridionale. Météo France ha messo in allerta arancione per neve e ghiaccio i dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia a partire dalle 18 di oggi, venerdì 1 dicembre, ma anche della Loira, dell’Isère e dell’Ain. “Nel pomeriggio il limite delle precipitazioni nevose si abbassa intorno ai 600-800 metri sul livello del mare sul Massiccio Centrale, fino a 500 metri a sud della Loira. Questo raffreddamento raggiunge anche l’est dell’Ain, l’entroterra savoiardo e l’Isère alla fine della giornata, con la neve che sostituisce la pioggia a partire da 400 metri e con intensità ancora moderate che possono rappresentare un problema per la circolazione stradale”, si leggeva nell’avviso di Météo France.

Ma in serata la neve ha fatto di più, scendendo in alcuni casi fino in pianura in Alta Savoia, Savoia e Isère. Lo testimoniano le immagini che arrivano da Albertville, nell’Alta Savoia, e da Courchevel le Praz, in Savoia, dove sono in atto intense nevicate. Le condizioni del traffico potrebbero diventare rapidamente molto difficili su tutta la rete in Savoia, in particolare nel settore forestale dove la caduta degli alberi potrebbe aumentare le difficoltà. Potrebbero essere colpite la distribuzione elettrica e le reti telefoniche. François Ravier, prefetto della Savoia, invita la popolazione alla massima cautela, in particolare sulle strade e a rispettare le istruzioni di sicurezza comunicate.

Intorno ai 500 metri di quota dovrebbero nevicare qualche centimetro, al di sopra dei 1000 metri sono previsti dai 10 ai 20 centimetri nel Giura e sulle Alpi, secondo Météo France.

Nevica in pianura nell'Alta Savoia, le immagini da Albertville

Nel corso della notte, la quota neve scenderà anche in Italia, mentre per le Alpi orientali si prepara una nevicata epocale.

