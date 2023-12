Maltempo, torna la paura in Toscana: esonda fosso a Chiusoli | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito oggi la Toscana settentrionale, soprattutto nelle zone appenniniche. Segnaliamo 62mm a Campagrina, 59mm a Vagli di Sotto, 58mm al Passo del Cerreto, 53mm all’Abetone, Passo Pradarena, 49mm a Casotti di Cutigliano, 47mm a Fornovolasco, 44mm a Melo, 33mm a Migliana, 26mm a Vaiano. Le piogge odierne hanno fatto esondare un fosso nel comune di Vaiano, a Chiusoli di Migliana, località del Pratese dove vivono poche famiglie. La zona era già stata pesantemente colpita dall’alluvione di inizio novembre. Nel video a corredo dell’articolo, la disperazione dei residenti, costretti a fare i conti con una nuova esondazione a distanza di neanche un mese e mezzo.

Sul posto, in soccorso dei residenti, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, oltre al sindaco, Guglielmo Bongiorno. Una ditta che stava eseguendo lavori di manutenzione, proprio per i problemi riscontrati nell’alluvione del 2 novembre scorso, è intervenuta prontamente riportando la situazione alla normalità in poche ore.

La causa della tracimazione è da riportare a un ‘tappo’ di un fosso interrato che si trova in una proprietà privata. L’unica soluzione – spiegano i tecnici – è scoprire, portare all’aperto il flusso d’acqua in modo definitivo. Nei prossimi giorni, assicura l’amministrazione comunale, sarà eseguito l’incarico per rimuovere la copertura del fosso in maniera permanente.

