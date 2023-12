Maltempo, forte vento nel Lazio: danni e disagi in Ciociaria

MeteoWeb

Il vento che oggi soffia intensamente sulle regioni del Centro-Sud sta colpendo anche il Lazio. Nell’area del Terminillo (RI) superati i 100km/h e nel nord della Tuscia toccati i 90km/h a San Lorenzo Nuovo (VT). A Nerola (RM) toccati gli 80km/h. A Campocatino (FR) superati i 100km/h. Danni e disagi a causa del forte vento si registrano nel settore est della provincia di Frosinone. Sulla strada regionale 509 per Forza d’Acero, che collega il Lazio con l’Abruzzo, un albero è stato sradicato ed è finito sulla carreggiata tra i chilometri 19 e 20. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Sora con la Protezione Civile.

Ad Arpino, il vento ha abbattuto alcuni tabelloni pubblicitari su via Rondinella mentre a Sora sono finiti a terra alcuni alberi a basso fusto ed uno di dimensioni maggiori è stato sradicato in via XX Settembre. A Chiaiamari, le raffiche hanno fatto volare alcune lamiere da una casa cantoniera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: