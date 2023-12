Maltempo, forte vento a San Marino: feriti nel crollo del tendone di un circo

MeteoWeb

Il forte vento che oggi soffia sull’Italia provoca danni anche a San Marino, dove due persone sono rimaste ferite nel crollo di un tendone di un circo. A quanto si apprende, a causa del fortissimo vento che dalla notte si è abbattuto sulla zona, in due stavano cercando di rafforzare gli ancoraggi ma nel frattempo una parte del tendone è caduta, ferendoli. Sul posto è intervenuta la Polizia civile. Molti gli interventi nell’area anche per alberi e rami caduti.

