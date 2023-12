La mappa mensile della sismicità: 1116 terremoti a novembre 2023, circa 37 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1116 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1° al 30 novembre 2023, un numero in netta diminuzione rispetto allo scorso mese di ottobre con una media che scende da 49 a circa 37 terremoti al giorno, uno devi valori più bassi di tutto il 2023: lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dei 1116 eventi registrati, 145 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 18 magnitudo pari o superiore a 3.0. In questo mese gli eventi più forti sono stati localizzati nel Mar Tirreno Meridionale il 20 novembre, magnitudo ML 4.6, e nel Montenegro il 18 novembre, Mb 4.2. L’evento nel Tirreno Meridionale è stato localizzato ad una profondità superiore ai 400 km, come il terremoto dello scorso 27 ottobre: l’area in cui avvengono questi eventi molto profondi è caratterizzata dal processo di subduzione della litosfera oceanica che sta sprofondando da alcuni milioni di anni al di sotto del Mar Tirreno. Da ricordare anche il terremoto in provincia di Fermo del 14 novembre (ML 4.0, Mw 3.9) risentito in tutte le Marche, in particolare tra le province di Fermo, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Infine nell’area dei Campi Flegrei (Napoli) sono stati registrati dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV alcuni sciami sismici con eventi anche risentiti dalla popolazione nella zona di Pozzuoli: il più forte il giorno 23 novembre di magnitudo Md 3.1.

Le mappe, insieme ad altri prodotti del monitoraggio, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e sul Portale Web dell’INGV.