Marcia per il clima sotto la neve a Bruxelles: “misure concrete dalla COP28” | FOTO

Una grande marcia per il clima sotto la neve a Bruxelles. Nel pomeriggio, oltre 20mila manifestanti hanno sfidato il freddo nella capitale belga (oggi massima di +1°C), prendendo parte al corteo annuale organizzato dalla Coalizione per il clima, che riunisce un centinaio di ong, sindacati e movimenti cittadini, per chiedere azioni concrete da parte del Belgio, dell’Ue e dei leader mondiali riuniti alla COP28 a Dubai contro il cambiamento climatico.

La manifestazione ha preso il via intorno alle 13.15 alla Gare du Nord per poi sfilare al ritmo di tamburi e musica tra le strade del quartiere delle istituzioni europee e approdare infine al parco del Cinquantenario. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano i manifestanti imbacuccati con sciarpe e cappelli sfilare per le strade e la stessa città imbiancata dalla neve. ‘No al cambiamento climatico, sì al cambiamento di sistema’, ‘Vogliamo un pianeta abitabile e sano’, alcuni degli slogan riportati su cartelli e striscioni. “Ogni decimo di grado conta per limitare gli effetti del riscaldamento globale, in termini di diritti umani, approvvigionamento energetico, produzione alimentare e biodiversità”, ha sottolineato la Coalizione per il clima, auspicando che i leader mondiali alla COP28 “rispettino effettivamente i loro impegni” e facendo appello al Belgio e all’Europa affinché lavorino “sull’isolamento delle case, il rafforzamento dei trasporti pubblici, la riduzione dell’inquinamento, il miglioramento della qualità dell’aria, la protezione della natura e la sostenibilità dell’industria”.