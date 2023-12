Meteo, incredibile notte di caldo tropicale: temperature folli, ma tra poche ore cambia tutto

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia sta vivendo una notte tropicale: siamo a metà dicembre ma abbiamo temperature estive in Sicilia, Calabria e nelle Regioni del medio e basso Adriatico. Alle ore 21:15 della sera la colonnina di mercurio segna +22°C a Reggio Calabria e Cefalù, +21°C a Palermo, +20°C a Messina e Chieti, +19°C a Pescara, Vieste e Capo d’Orlando, +18°C a Catanzaro, Cosenza e Barletta.

Fa decisamente caldo anche nel resto d’Italia con +15°C a Roma, +14°C a Pisa e La Spezia, +12°C a Firenze, +9°C a Milano, Venezia e Trieste, +8°C a Verona e Pordenone, +7°C a Torino e Bologna, tutti valori di gran lunga superiori rispetto alla norma di questo periodo dell’anno, anche se i dati davvero clamorosi sono quelli del Centro/Sud dove siamo a metà dicembre e il clima è identico a quello che abbiamo solitamente a fine agosto.

Come possiamo vedere nell’immagine a corredo dell’articolo, l’Italia sta vivendo un richiamo caldo pre-frontale rispetto alla perturbazione in arrivo nelle prossime ore. Domani, giovedì 14 dicembre, farà ancora caldo soprattutto all’estremo Sud ma le temperature diminuiranno sensibilmente sotto i primi colpi del maltempo. Venerdì tornerà l’inverno, con temperature rigide per l’aria fredda proveniente dai Balcani e maltempo in intensificazione sulle Regioni Adriatiche e al Sud. Sabato saremo in pieno inverno in tutto il Paese, ad eccezione del Nord/Ovest. Altrove, invece, le temperature saranno decisamente rigide, particolarmente basse nelle Regioni Adriatiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: