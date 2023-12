Gigantesca montagna sottomarina scoperta in Guatemala: è quasi il doppio dell’edificio più alto del mondo

MeteoWeb

Un’enorme montagna sottomarina è stata scoperta sul fondo dell’Oceano Pacifico al largo delle coste del Guatemala. La montagna sottomarina è molto probabilmente un residuo di un vulcano spento, come lo sono la maggior parte delle montagne sottomarine, secondo la NOAA Ocean Exploration, un programma federale che fa parte della National Oceanic and Atmospheric Administration. Con un’altezza di 1.600 metri, questa montagna sottomarina è alta quasi il doppio del Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo, secondo quanto comunica lo Schmidt Ocean Institute (SOI), un’organizzazione no-profit che promuove la ricerca oceanografica.

La scoperta dell’enorme struttura – che copre 14 chilometri quadrati e si trova a 2.400 metri sotto il livello del mare – è avvenuta a luglio durante una spedizione del SOI, utilizzando una nave da ricerca conosciuta come Falkor. La nave è progettata per mappare il fondale marino utilizzando un ecoscandaglio multibeam, che misura il tempo impiegato dal suono per raggiungere il fondale oceanico e ritornare. A bordo era presente anche Tomer Ketter, idrografo e geoscienziato marino dell’Istituto nazionale israeliano per l’oceanografia, che ha confermato che la montagna sottomarina non figura in nessun database che misuri le profondità oceaniche, inclusa la Carta batimetrica generale degli Oceani.

La montagna sottomarina è stata scoperta a 84 miglia nautiche fuori dalla Zona Economica Esclusiva del Guatemala. “Una montagna sottomarina alta più di 1,5 chilometri che fino ad ora è stata nascosta sotto le onde evidenzia davvero quanto dobbiamo ancora scoprire“, ha affermato la Dott.ssa Jyotika Virmani, direttore esecutivo dello Schmidt Ocean Institute. “Una mappa completa del fondale marino è un elemento fondamentale per comprendere il nostro oceano, quindi è emozionante vivere in un’era in cui la tecnologia ci consente di mappare e vedere queste meravigliose parti del nostro pianeta per la prima volta”.

Trovare una montagna sottomarina

Si stima che nel mondo esistano più di 100.000 montagne sottomarine alte più di 1.000 metri, ma secondo la NOAA ne sono state esplorate meno di un decimo. “Le montagne sottomarine sono state esplorate solo di recente a causa dell’avvento dei sommergibili occupati dall’uomo e dei veicoli telecomandati (ROV) molto capaci“, ha detto Les Watling, Professore emerito di biologia presso l’Università delle Hawaii a Manoa. Watling non è stato coinvolto nella scoperta ma ha preso parte a un’esplorazione dello Schmidt Ocean Institute nel 2019.

“Il fatto che non sia sulla carta è un po’ sorprendente”, ha detto Watling, sottolineando che la maggior parte del fondale oceanico è inesplorata. La NOAA stima che meno del 25% del fondale oceanico sia stato mappato fino ad oggi. I ricercatori oceanici sanno dove si trovano la maggior parte delle montagne sottomarine, anche quelle che non sono state mappate ed esplorate, grazie agli altimetri radar satellitari, che vengono utilizzati per rilevare lievi differenze nell’altezza del mare misurando il tempo impiegato da un impulso radar inviato da un satellite per raggiungere la superficie dell’oceano e tornare, ha detto Watling. Sopra la posizione di una montagna sottomarina, la superficie dell’oceano si rigonfierà leggermente, consentendo il rilevamento delle grandi montagne sottomarine.

A circa 11 chilometri di distanza dal punto in cui è stata mappata la montagna sottomarina, l’altimetria satellitare ha mostrato una montagna sottomarina modellata, che molto probabilmente era questa mappata di recente, ha detto Ketter, poiché la posizione precisa del modello potrebbe essere errata a causa di altre masse terrestri nella zona. La montagna sottomarina non era stata mappata né conosciuta prima, ma la sua posizione era stata prevista dai dati satellitari, ha detto.

La montagna sottomarina scoperta di recente potrebbe anche essere più alta dell’edificio più alto del mondo, ma si è scoperto che alcune hanno un’altezza di 4.000 metri o più, ha detto Watling. Secondo la NOAA, la montagna più alta del mondo, il Mauna Kea alle Hawaii, che misura più di 10.210 metri dalla base alla vetta, è nata come montagna sottomarina.

Le montagne sottomarine come hot spot della biodiversità

A causa della formazione geologica delle montagne sottomarine, le montagne tendono a fungere da hot spot della biodiversità, fornendo una superficie dura a cui possono aggrapparsi coralli, spugne e altri invertebrati marini. “Le montagne sottomarine creano ecosistemi distinti perché le correnti normalmente lente sopra il fondale marino profondo accelerano fino a 10 volte mentre scorrono attorno a questi ostacoli“, afferma Tony Koslow, un oceanografo ricercatore emerito presso lo Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California, a San Diego. Le correnti accelerate creano il substrato di roccia dura a cui si attaccano gli invertebrati e attirano anche altra fauna che si nutre di particelle di cibo trasportate dalle correnti, ha affermato Koslow, che non è stato coinvolto nella scoperta.

I ricercatori stimano che dal 15% al 35% delle specie oceaniche endemiche vivono in un ecosistema di montagne sottomarine e che anche le specie migratorie cercano strutture per riprodursi, nutrirsi o cercare rifugio. “L’incredibile diversità della vita sulle montagne sottomarine è stata riconosciuta solo relativamente di recente“, ha detto Koslow. “Forse l’aspetto più significativo di questa scoperta è che conferma che il fondale marino è ancora scarsamente mappato”.