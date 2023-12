Forti nevicate nel nord dell’Inghilterra: blackout e caos sulle strade in Cumbria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti nevicate nel nord dell’Inghilterra hanno costretto gli automobilisti a cercare riparo o a passare la notte nelle loro auto e hanno causato blackout a oltre 2.500 clienti. Da questa mattina, la Cumbria, contea del nord-ovest dell’Inghilterra, è coperta da una spessa coltre di neve e i disagi continuano. Camion si sono ribaltati nella neve, bloccando le autostrade, mentre gli autisti hanno riferito di impiegare ore per completare brevi viaggi e altri sono stati costretti a trovare un posto dove stare lungo il percorso o nei loro veicoli. “Sembra davvero di camminare attraverso le Alpi o in qualche stazione sciistica in questo momento“, ha detto Harrison Ward nella comunità di Ambleside nel Lake District, in Cumbria. “Una volta che alcune auto si sono fermate, si sono scontrate o sono state abbandonate, tutto si ferma“. Ant Brett ha detto di essere rimasto bloccato nella sua macchina per 19 ore da sabato pomeriggio mentre guidava dall’Essex alla Cumbria, un viaggio che avrebbe dovuto durare poco più di 5 ore.

Il Cumbria Fire & Rescue Service ha detto di aver lavorato tutta la notte per far uscire gli automobilisti dalle auto bloccate nella neve. Il sovrintendente della Polizia della Cumbria Andy Wilkinson ha detto che la tempesta è stata più significativa del previsto e le persone oggi sono state invitate a non recarsi nella contea. Scuole, chiese e una capanna scout sono state utilizzate per fornire un rifugio di emergenza ai viaggiatori bloccati. Erick Mattinson ha trovato riparo in una chiesa di Ambleside dopo aver guidato per andare a prendere sua moglie e un amico dopo che il loro autobus era stato cancellato. Gli ci sono volute 5,5 ore per arrivare lì da Keswick, un viaggio che normalmente richiederebbe 30 minuti. “La neve è terribile“, ha detto a Sky News.

Oltre 2.500 persone sono rimaste senza elettricità in Cumbria, ha riferito Electricity North West. Si prevede di ripristinare l’elettricità entro la tarda notte di oggi. Il Met Office, l’agenzia meteorologica del Regno Unito, ha emesso un’allerta meteo per ghiaccio in alcune parti delle Midlands, nel nord dell’Inghilterra, in gran parte del Galles settentrionale e centrale e nella Scozia orientale da questa sera a mezzogiorno di domani, lunedì 4 dicembre.

Il maltempo interessa in queste ore anche il sud dell’Inghilterra, colpito da forti piogge. In particolare, l’allerta è stata diramata per Londra oltre che il sud-ovest, ma anche per Galles e West Midlands.

Le immagini della nevicata ad Ambleside, in Cumbria