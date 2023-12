Neve e pioggia nel Nord dell’Algeria, strade bloccate. Disagi anche in Tunisia

MeteoWeb

Nelle ultime ore, diverse vie di comunicazione sono state interrotte in alcune province settentrionali dell’Algeria a causa delle abbondanti nevicate e piogge che si sono verificate ieri sera e questa mattina. La gendarmeria algerina ha comunicato ufficialmente che le strade interessate dalla neve sono state individuate nelle province di Tizi Ouzou e Bouira, situate nella regione della Cabilia, nonché nelle province di Batna e Khenchela. La situazione è stata ulteriormente complicata dalle intense precipitazioni che hanno provocato blocchi stradali anche nelle province di Mascara e Relizane e Annaba, come riportato dalla stessa fonte.

Le previsioni meteo del servizio governativo indicano che piogge e nevicate persisteranno in diverse zone settentrionali del Paese e in alcune province desertiche fino a domani, accompagnate da un significativo calo delle temperature. Questo evento meteorologico segue settimane di forti piogge e abbondanti nevicate sulle catene montuose di varie province settentrionali, specialmente nell’Est, dopo un periodo di siccità senza precedenti che ha colpito duramente l’intero Paese nordafricano.

Situazione analoga anche in Tunisia, dove la Guardia nazionale ha comunicato la chiusura delle strade in diverse regioni del Paese, a causa delle forti piogge che hanno provocato inondazioni. La Guardia nazionale ha invitato la popolazione a prestare attenzione alle indicazioni delle unità locali e a non avvicinarsi alle aree soggette a inondazioni nei pressi di valli, fiumi e torrenti. Disagi sono stati segnalati nella capitale Tunisi, ma anche a Nabeul, Ben Harous, Boumhel, Fouchana e Kairouan.