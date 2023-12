Nuovo studio 3D rivela l’unicità della lingua e dei gusti alimentari

MeteoWeb

A determinare le preferenze alimentari di ogni singolo individuo possono essere le esclusive caratteristiche della propria lingua, vere e proprie impronte alla stregua di quelle digitali. L’analisi scientifica di immagini 3D delle lingue umane ha rivelato che ognuno di noi ha un’impronta individuale, caratterizzata da specifiche protuberanze, scanalature, dimensioni, facendo di questo un organo più unico di quanto immaginato finora.

La conclusione arriva da uno studio pubblicato su Scientific Reports, mega rivista scientifica ad accesso aperto con revisione paritaria pubblicata da Nature Portfolio, fondata nel 2011, che copre tutte le aree delle scienze naturali. Nel dettaglio, la ricerca ha scoperto che una singola papilla potrebbe predire il sesso e l’età di qualcuno con una precisione moderata (fino al 67%-75%), e persino l’individuo specifico potrebbe essere identificato tra i 15 partecipanti allo studio con circa il 48% precisione.

Come riferito dal Guardian, la ricerca in questione potrebbe quindi aiutare a gettare nuova luce sul motivo per cui le preferenze alimentari delle persone possono essere così varie e contribuire alla progettazione di alternative più sane ma altrettanto gustose ad alimenti grassi o zuccherati.

Con una lunghezza media di circa 10 cm, di cui sono visibili solo i due terzi anteriori, le nostre lingue sono organi complessi e sofisticati, ricoperti da centinaia di piccoli germogli, noti come papille. Alcune di queste proiezioni trattengono le nostre papille gustative, mentre altre consentono alla nostra lingua di percepire la consistenza, l’attrito, la lubrificazione e il tatto. “Queste funzioni sensoriali sono fondamentali per la manipolazione e il trasporto di cibo e liquidi in bocca“, ha dichiarato Rayna Andreeva, dell’Università di Edimburgo, che ha guidato la ricerca.

Per indagare, Andreeva e il team di suoi colleghi hanno creato modelli computerizzati di intelligenza artificiale per imparare da migliaia di scansioni microscopiche di singole papille, prese da stampi in silicone delle lingue di 15 persone, mappandone le dimensioni, le caratteristiche e la posizione sulle superfici delle lingue. Possono anche influenzare le nostre reazioni psicologiche al cibo: ad esempio, il livello di soddisfazione che proviamo dopo aver mangiato sembra essere influenzato dalla nostra percezione di attrito e lubrificazione, così come la nostra preferenza per alcuni alimenti, ad esempio il cioccolato.

Mentre la funzione gustativa delle papille è stata ben studiata, si sa molto meno sulle differenze di forma, dimensione e modello delle papille tra gli individui. Sebbene siano necessari ulteriori studi per confermarlo su un numero maggiore di persone, questo studio fornisce alcune delle prime prove che le papille della lingua potrebbero fungere da identificatori univoci. Inoltre un altro studio statunitense ha dimostrato che la nostra lingua, non solo il naso, ha recettori in grado di rilevare gli odori.

“Siamo rimasti sorpresi nel vedere quanto queste caratteristiche di dimensioni micron siano uniche per ogni individuo“, ha commentato il professore Rik Sarkar dell’Università di Edimburgo. Studiare come la distribuzione delle papille varia tra individui e popolazioni potrebbe fornire nuove informazioni sul perché alcune persone o gruppi gradiscono alcuni alimenti più di altri e su come le caratteristiche della lingua siano correlate a varie condizioni mediche. La ricerca potrebbe anche aiutare la progettazione di alimenti personalizzati.

“Immaginiamo di essere in grado di progettare alimenti personalizzati in base alle condizioni di persone specifiche e popolazioni vulnerabili e quindi garantire che possano ricevere un’alimentazione adeguata mentre si godono il cibo“, ha prospettato Sarkar. Ad esempio una migliore comprensione dei meccanismi fisici che si verificano quando persone diverse mangiano cioccolato potrebbe portare ad alternative che offrono sensazioni e sensazioni simili, ma con un contenuto di grassi inferiore.