OMS: “sigarette elettroniche pericolose, agire per contrastarne l’uso di tra i giovani”

“È necessaria un’azione urgente per controllare le sigarette elettroniche nell’intento di proteggere i bambini, così come i non fumatori, e ridurre al minimo i danni alla salute della popolazione. Non è stato dimostrato che le sigarette elettroniche come prodotti di consumo siano efficaci per smettere di fumare. Sono invece emerse prove allarmanti sugli effetti negativi sulla salute della popolazione“. È l’allarme lanciato dall’Oms che sottolinea come le e-cig siano state “autorizzate sul mercato aperto e commercializzate in modo aggressivo tra i giovani. E se 34 Paesi vietano la vendita di sigarette elettroniche, 88 paesi non hanno un’età minima entro la quale le sigarette elettroniche possono essere acquistate e 74 Paesi non hanno norme in vigore per questi prodotti dannosi“.

“I bambini vengono reclutati e invogliati in tenera età a usare le sigarette elettroniche e potrebbero diventare dipendenti dalla nicotina“, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, “esorto i Paesi ad attuare misure rigorose per prevenirne l’assorbimento per proteggere i loro cittadini, soprattutto i loro bambini e i loro giovani“.

“Le sigarette elettroniche contenenti nicotina creano una forte dipendenza e sono dannose per la salute – denuncia l’Oms – Sebbene gli effetti sulla salute a lungo termine non siano pienamente compresi, è stato stabilito che generano sostanze tossiche, alcune delle quali sono note per causare il cancro e altre che aumentano il rischio di disturbi cardiaci e polmonari. L’uso delle e-cig può anche influenzare lo sviluppo del cervello e portare a disturbi dell’apprendimento nei giovani. L’esposizione fetale alle sigarette elettroniche può influenzare negativamente lo sviluppo del feto nelle donne in gravidanza. L’esposizione alle emissioni delle sigarette elettroniche comporta rischi anche per gli astanti“.

“Le sigarette elettroniche si rivolgono ai bambini attraverso i social media e gli influencer, con almeno 16.000 gusti. Alcuni di questi prodotti utilizzano personaggi dei cartoni animati e hanno un design elegante, che piace alle generazioni più giovani. C’è un aumento allarmante nell’uso delle sigarette elettroniche tra i bambini e i giovani, con tassi che superano l’uso degli adulti in molti paesi“, ha affermato il dottor Ruediger Krech, direttore per la promozione della salute dell’OMS.

Secondo i dati, sottolinea l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata alla Salute, “i bambini di età compresa tra 13 e 15 anni utilizzano le sigarette elettroniche a tassi superiori rispetto agli adulti in tutte le regioni dell’OMS. In Canada, il tasso di utilizzo della sigaretta elettronica tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni è raddoppiato tra il 2017 e il 2022, mentre in Inghilterra (Regno Unito) il numero di giovani utilizzatori è triplicato negli ultimi tre anni. Anche una breve esposizione ai contenuti delle sigarette elettroniche sui social media può essere associata ad una maggiore intenzione di utilizzare questi prodotti, nonché ad atteggiamenti più positivi nei confronti delle sigarette elettroniche. Gli studi dimostrano che i giovani che usano le sigarette elettroniche hanno quasi tre volte più probabilità di usarle più avanti nella vita“.