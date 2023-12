Feroce ondata di freddo in Asia: record di temperatura e storiche bufere di neve in Cina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una notevole ondata di freddo si sta diffondendo in Asia, battendo nuovi record di temperatura e causando intense nevicate in Cina. Nella giornata di ieri, giovedì 21 dicembre, in Cina sono stati stabiliti tre nuovi record: -31,3°C a Qingshuihe (record di temperatura minima di tutti i tempi), -23,4°C a Rongcheng (record di temperatura minima di tutti i tempi), -29,1°C a Hohhot (minima record mensile). Nanchino ha toccato -6,4°C e Shanghai -3,4°C: sono stati i valori più bassi di quest’inverno.

Freddo eccezionale anche in Corea del Nord, con -38,9°C raggiunti a Samjiyon (1.382 metri s.l.m.), che rappresentano un nuovo record mensile e il giorno di dicembre più freddo in Corea del Nord dal 1976.

Tornando il Cina, il Paese è stato investito anche da nevicate record anche nel sud del Paese man mano che l’ondata di freddo avanzava verso sud. Una bufera di neve storica ha colpito la parte settentrionale della Penisola dello Shandong, affacciata sul Mar Giallo. Qui ha nevicato in 7 degli ultimi 10 giorni. Questa mattina, venerdì 22 dicembre, la profondità della neve presso la stazione meteorologica Shandong Wendeng ha raggiunto i 74cm, battendo il record di profondità della neve stabilito ieri. Questa è la bufera di neve più grande mai registrata nella Cina orientale!

Il ghiaccio ha ricoperto anche dei tratti del fiume Giallo nella provincia dello Shanxi. Nella città di Datong, i lavoratori hanno sfidato temperature gelide controllando le condizioni della ferrovia e utilizzando sabbia di quarzo per aumentare l’attrito tra il treno e i binari in mezzo a forti nevicate. Una serie di spazzaneve è stata utilizzata per pulire le strade innevate a Weihai, città dello Shandong, dove è caduta tanta neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Storica bufera di neve a Weihai, in Cina

