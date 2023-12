Investimenti e innovazione, Ongaro (Leonardo): “l’Italia nella nuova corsa allo Spazio”

MeteoWeb

Lo Spazio è in una fase di rapida crescita, serve coraggio per gettarsi nella corsa e l’Italia lo sta dimostrando: è quanto ha affermato, rivolgendosi in particolare ai giovani, Franco Ongaro, responsabile Spazio di Leonardo, intervenendo all’evento organizzato alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Leonardo in occasione della Giornata nazionale dello Spazio. “L’Italia ha sempre avuto un ruolo di pioniere nel mondo spaziale, lo è stato nel 1964 con il lancio del satellite San Marco, rendendo il nostro Paese il terzo ad andare in orbita. Quello era un periodo incredibile, veloce e pieno di innovazioni e voglia di sperimentare“. “Ora lo Spazio sta di nuovo accelerando, ha raggiunto una maturità commerciale e applicativa nuova, basti pensare a SpaceX che ha messo in orbita in pochi anni più satelliti di quanti erano stati lanciati nei 60 anni precedenti“.

È dunque in corso una nuova corsa allo Spazio con nuovi attori internazionali, nella quale occorre gettarsi con coraggio e l’Italia lo sta facendo con gli investimenti del Pnrr su Iride, servizi in orbita e la smart factory, ha sottolineato Ongaro.