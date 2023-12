Ormoni fetali e nausea in gravidanza: una speranza per Charlotte e oltre

MeteoWeb

Uno studio guidato dall’Università di Cambridge ha mostrato il motivo per cui molte donne sperimentano nausea e vomito durante la gravidanza e perché alcune donne, tra cui la Duchessa di Cambridge, diventano così malate da dover essere ricoverate in ospedale. Il colpevole è un ormone prodotto dal feto, una proteina nota come GDF15. Tuttavia, quanto la madre si senta male dipende da una combinazione di quanto ormone il feto produce e da quanto è stata esposta a questo ormone prima di diventare incinta. La scoperta, pubblicata oggi su Nature, indica una possibile via per prevenire la nausea in gravidanza esponendo le madri a GDF15 prima della gravidanza per aumentare la loro resilienza.

Iperemesi gravidica

Fino al 70% delle donne in gravidanza sono colpite da nausea e vomito. In alcune donne, stimate tra l’1 e il 3%, può essere grave, minacciando persino la vita del feto e della madre e con la necessità di chiedere la sostituzione di fluidi endovenosi per evitare pericolosi livelli di disidratazione.

L’iperemesi gravidica è la causa più comune di ricovero ospedaliero nei primi tre mesi di gravidanza. Sebbene esistano alcune terapie per trattare la nausea in gravidanza e siano almeno parzialmente efficaci, l’ignoranza diffusa del disturbo, unita alla paura di utilizzare farmaci in gravidanza, fa sì che molte donne con questa condizione siano trattate in modo inadeguato. Fino a poco tempo fa, la causa della nausea in gravidanza era completamente sconosciuta. Recentemente, alcune prove da studi biochimici e genetici hanno suggerito che potrebbe essere legata alla produzione, da parte della placenta, dell’ormone GDF15, che agisce sul cervello della madre inducendola a provare nausea e vomito.

Lo studio

Ora, uno studio internazionale, coinvolgendo scienziati dell’Università di Cambridge e ricercatori in Scozia, negli Stati Uniti e in Sri Lanka, ha compiuto un grande passo nella comprensione del ruolo di GDF15 nella nausea in gravidanza, compresa l’iperemesi gravidica.

Il team ha analizzato i dati di donne reclutate in diversi studi, compreso il Rosie Maternity Hospital, parte del Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust e il Peterborough City Hospital, North West Anglia NHS Foundation Trust. Hanno utilizzato una combinazione di approcci, tra cui genetica umana, nuovi metodi di misurazione degli ormoni nel sangue delle donne incinte e studi su cellule e topi.

I ricercatori hanno dimostrato che il grado di nausea e vomito che una donna sperimenta in gravidanza è direttamente correlato sia alla quantità di GDF15 prodotto dalla parte fetale della placenta e inviato nel suo flusso sanguigno, sia a quanto è sensibile all’effetto nauseante di questo ormone.

GDF15

Il GDF15 è prodotto a bassi livelli in tutti i tessuti al di fuori della gravidanza. La sensibilità della madre all’ormone durante la gravidanza è influenzata da quanto ne è stata esposta prima della gravidanza; le donne con normali livelli bassi di GDF15 nel sangue hanno un rischio maggiore di sviluppare nausea e vomito gravi in gravidanza. Il team ha scoperto che una rara variante genetica che mette le donne a un rischio molto maggiore di iperemesi gravidica era associata a livelli più bassi dell’ormone nel sangue e nei tessuti al di fuori della gravidanza. Allo stesso modo, le donne con la malattia ereditaria del sangue beta talassemia, che le porta a avere naturalmente livelli molto alti di GDF15 prima della gravidanza, non sperimentano o sperimentano pochissima nausea o vomito.

Il Professor Sir Stephen O’Rahilly, Co-Direttore del Wellcome-Medical Research Council Institute of Metabolic Science dell’Università di Cambridge, che ha guidato la collaborazione, ha dichiarato: “La maggior parte delle donne che diventano incinte sperimenta nausea e vomito in qualche momento, e sebbene questo non sia piacevole, per alcune donne può essere molto peggio: diventeranno così malate da richiedere trattamento e persino ricovero.” Ha aggiunto: “Ora sappiamo il perché: il bambino che cresce nell’utero sta producendo un ormone a livelli a cui la madre non è abituata. Quanto è sensibile lei a questo ormone, tanto più malata diventerà.”

I topi esposti a livelli acuti elevati di GDF15 mostravano segni di perdita di appetito, suggerendo che stavano provando nausea, ma i topi trattati con una forma di GDF15 a lenta azione non mostravano comportamenti simili quando esposti a livelli acuti dell’ormone. I ricercatori ritengono che aumentare la tolleranza delle donne all’ormone prima della gravidanza possa essere la chiave per prevenire la nausea.

La co-autrice Dr. Marlena Fejzo del Dipartimento di Scienze della Popolazione e della Sanità Pubblica dell’Università della California del Sud, il cui team aveva precedentemente identificato l’associazione genetica tra GDF15 e iperemesi gravidica, ha esperienza diretta con la condizione. “Quando ero incinta, ero così malata che a malapena riuscivo a muovermi senza vomitare. Quando ho cercato di capire il motivo, ho realizzato quanto poco si sapesse sulla mia condizione, nonostante la nausea in gravidanza fosse molto comune.”

Il lavoro ha coinvolto la collaborazione tra scienziati dell’Università di Cambridge, dell’Università della California del Sud, dell’Università di Edimburgo, dell’Università di Glasgow e dell’Università di Kelaniya, Colombo, in Sri Lanka.

Il caso di Charlotte Hodwen

“Mi è stato detto: ‘Oh, per l’amor del cielo, hai solo la nausea mattutina. Tirati su.‘” Charlotte Howden si considerava in buona salute prima di rimanere incinta. La sua gravidanza procedeva normalmente fino alla sesta o settima settimana, quando ha cominciato a sentirsi nauseata. Anche allora, non ha visto alcun motivo di preoccupazione. “È solo quello che ci è stato detto di aspettarci all’inizio della gravidanza“, dice.

Circa una settimana dopo l’inizio della nausea, la condizione di Charlotte è peggiorata. Molto peggiorata. Si è trovata a vomitare anche 30 volte al giorno, incapace di trattenere il cibo. “Ogni volta che cercavo di mangiare qualcosa, ovviamente quello che volevo fare, non solo perché avevo fame, ma perché ero incinta, mi faceva subito vomitare.”

Peggio ancora, non riusciva a trattenere nessun liquido, nemmeno l’acqua. La sua condizione, che ora sa essere iperemesi gravidica (HG), è diventata così grave che persino ingoiare la saliva la faceva vomitare. E una crudele ironia è che un sintomo comune dell’HG è la produzione eccessiva di saliva. Quando Charlotte ha finalmente accettato che c’era qualcosa che non andava, che questa non era una nausea normale in gravidanza, si è rivolta al suo medico.

“Hanno solo detto ‘Non c’è niente che possiamo fare per te. Hai provato lo zenzero? Cerca di limitare le tue attività quotidiane per superare meglio tutto ciò. Cerca di mangiare un po’ e spesso.’” Tornando dal medico, le è stata offerta una prova delle urine per i livelli di chetoni, una sostanza chimica prodotta dal fegato (livelli elevati possono indicare un problema serio) – l’unico modo, sembrava, per essere diagnosticata con disidratazione e indirizzata a un trattamento. E dato che non aveva assunto nessun liquido, questo rendeva estremamente difficile sottoporsi al test.

“Per qualche motivo, solo alle donne con HG viene chiesto di fare un campione, mentre in altre condizioni è ovvio dal modo in cui qualcuno si presenta“, dice. Charlotte non è stata indirizzata, ma il suo medico le ha prescritto il farmaco di prima linea per l’HG. Questo ha fatto poco per aiutare.

“Ti fa solo andare in coma, quindi dormi tutto il giorno. Ma avevo un lavoro a tempo pieno, avevo responsabilità, finanziarie e non. Dormire 20 ore al giorno non è un modo efficace di vivere!”

Un secondo test dei chetoni ha mostrato che qualcosa non andava ovviamente. Le è stato detto di andare immediatamente in ospedale.

Charlotte è stata ricoverata nel reparto di gravidanza precoce, che descrive come un’esperienza traumatica. “Sei con donne che stanno perdendo le loro gravidanze, e tu sei ancora molto incinta. C’è un comportamento un po’ sprezzante intorno a te del tipo ‘Oh, per l’amor del cielo, hai solo la nausea mattutina. Quella donna laggiù ha appena avuto un aborto spontaneo. Tirati su.’”

Dopo essere stata reidratata, è stata dimessa, solo per ammalarsi di nuovo e essere ricoverata di nuovo. Questo ciclo si ripeteva, facendole pagare un prezzo. “Mentalmente finisci per pensare che non ha senso tornare in ospedale. La definizione di pazzia è fare la stessa cosa più e più volte. Ti senti completamente spezzata.”

Questa volta, il consulente le ha dato un farmaco che finalmente l’ha fatta “sentire incredibile” per 12 ore. Dimessa, avrebbe avuto bisogno di ottenere una prescrizione ripetuta dal suo medico di base, qualcosa che non erano disposti a fare. “C’era un completo disconoscimento tra il mio medico e il consulente“, dice. Fortunatamente, Charlotte, reidratata e rimessa in forma, era pronta a combattere. È riuscita a mettersi in contatto con il consulente, che è rimasto stupito nel sentire che le veniva negato il farmaco.

“Ha chiamato il medico di base e non ripeterò il linguaggio che ha usato, ma è stata molto decisa, giustamente, perché qual è il punto di trattare qualcuno in ospedale e poi mandarlo a casa per farlo tornare tra un paio di giorni?” ha affermato il consulente ospedaliero. Ci è voluto fino alla settimana 16 della sua gravidanza prima che fosse finalmente sotto il giusto trattamento per superare la sua nausea. Ha continuato a prendere il farmaco fino alla settimana 37 circa, perché era “terrorizzata di smettere di prenderlo“.

Nel 2016, Charlotte ha dato alla luce un figlio sano, Henry. È determinata a impedire che qualsiasi donna debba passare attraverso quello che ha vissuto lei. Nel 2020, ha presentato il primo documentario al mondo sull’HG, Sick – The Battle Against HG.

Charlotte è diventata coinvolta con l’associazione di beneficenza Pregnancy Sickness Support, unendosi a un gruppo di circa 600 volontari che offrono supporto tra pari e gestiscono linee telefoniche di aiuto. Ora è la sua direttrice esecutiva e utilizza la sua posizione per sensibilizzare sul disturbo tra le donne e gli operatori sanitari, cercando anche di includere iperemesi gravidica (HG) in tutti i corsi di ostetricia.

Charlotte è ottimista che questo nuovo studio possa portare a un modo di trattare, e forse anche prevenire, l’iperemesi gravidica. È grata al Professor O’Rahilly e alla Dr. Fejzo per il loro lavoro, in particolare per aver preso sul serio questa condizione. “Quando soffri di una condizione e nessuno può dirti il motivo, inizi a pensare: ‘Oh, è colpa mia? È qualcosa che ho fatto?‘” dice. “Sono così grata per l’impegno dei ricercatori, perché questa non è mai stata una condizione che ha fatto notizia fino a quando la principessa del Galles non ne ha sofferto. Non era un campo di ricerca che interessava davvero le persone. Era solo la nausea mattutina: perché dovremmo preoccuparci?”

Il suo racconto personale, insieme a quello di molte altre donne, ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza, ricerca e trattamenti efficaci per l’iperemesi gravidica. Con i nuovi risultati della ricerca condotta dall’Università di Cambridge, c’è la speranza che si possano sviluppare approcci preventivi e terapeutici più efficaci per migliorare la qualità di vita delle donne affette da questa condizione durante la gravidanza.