Pesanti inondazioni, situazione critica nei Paesi Bassi: esonda il fiume Ijssel, Deventer sott’acqua | FOTO

Alcune regioni dell’Europa settentrionale e centrale, in particolare Germania, Paesi Bassi e Ungheria, stanno attualmente affrontando gravi inondazioni a seguito delle intense precipitazioni. Nella città tedesca di Magdeburgo, una barriera lungo il fiume Elba è stata aperta per la prima volta in un decennio al fine di alleviare la pressione causata dalle piene. Le inondazioni di questa settimana hanno reso necessaria l’evacuazione di decine o addirittura centinaia di persone in diverse zone della Germania settentrionale e centrale.

Nei Paesi Bassi, il fiume Reno ha raggiunto un livello molto superiore alla norma ieri nel villaggio di Lobith, al confine con la Germania. Tuttavia, le autorità prevedono una significativa diminuzione nei prossimi giorni. Altri rami del Reno nei Paesi Bassi hanno raggiunto il picco, mentre le acque si dirigono verso il mare. Nella città olandese di Deventer, particolarmente colpita (foto di Ezio Cairoli a corredo dell’articolo), i soccorritori avevano già posizionato sacchi di sabbia lungo il fiume Ijssel e chiuso le strade in previsione di un possibile esondazione, avvenuta nelle scorse ore.

Negli ultimi giorni, diverse aree pianeggianti nei Paesi Bassi orientali sono state sommerse dalle acque a causa dell’esondazione dei fiumi. La situazione rimane critica, e le autorità locali stanno adottando misure preventive per proteggere la popolazione e le infrastrutture dalle conseguenze delle inondazioni.