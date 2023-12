Pfizer interrompe lo sviluppo della pillola antiobesità da assumere due volte al giorno: alti tassi di eventi avversi

MeteoWeb

L’azienda farmaceutica Pfizer ha dichiarato che smetterà di sviluppare la versione da assumere due volte al giorno della sua pillola sperimentale per la perdita di peso dopo che i pazienti obesi che assumevano il farmaco avevano perso peso in modo significativo ma avevano avuto difficoltà a tollerare il farmaco in uno studio clinico a metà fase. L’azienda farmaceutica ha osservato tassi elevati di effetti collaterali avversi, per lo più lievi e gastrointestinali, tra i pazienti. Una quota significativa di pazienti ha anche smesso di prendere la pillola, che mira a essere un’alternativa più conveniente alle iniezioni dimagranti molto popolari.

“Al momento, la formulazione di danuglipron da assumere due volte al giorno non entrerà negli studi di Fase 3“, ha affermato Pfizer. Ma l’azienda ha aggiunto che prevede ancora di rilasciare dati su una versione del farmaco da assumere una volta al giorno nella prima metà del 2024, che “indicheranno un percorso da seguire”. Il colosso farmaceutico aspetterà di vedere questi dati prima di decidere se avviare uno studio di fase tre sulla pillola da assumere una volta al giorno.

Le azioni di Pfizer hanno chiuso oggi in ribasso del 5% dopo l’annuncio dei risultati dello studio.

I dati sul farmaco da assumere due volte al giorno rappresentano un duro colpo per le speranze di Pfizer di conquistare una fetta da 10 miliardi di dollari del mercato in forte espansione dei farmaci dimagranti, che secondo il CEO Albert Bourla potrebbe crescere fino a 90 miliardi di dollari. L’azienda sta scommettendo su una pillola dimagrante di successo per aiutarla a riprendersi dal crollo della domanda per i suoi prodotti Covid e da un calo del prezzo delle azioni di circa il 40% quest’anno. Ma gli investitori sono stati pessimisti riguardo al potenziale di Pfizer nel settore dei farmaci dimagranti da quando l’azienda a giugno ha eliminato una diversa pillola da assumere una volta al giorno e ha continuato con il meno attraente danuglipron. Ora, i dati di oggi collocano Pfizer ancora più indietro rispetto agli attori dominanti nel mercato dei farmaci dimagranti, Eli Lilly e Novo Nordisk, che stanno correndo per sviluppare versioni in pillola delle loro iniezioni di successo per la perdita di peso e il diabete.

Lo studio di fase due di Pfizer sulla pillola da assumere due volte al giorno ha seguito circa 600 adulti obesi che non avevano il diabete di tipo 2. Lo studio ha esaminato l’effetto del farmaco sulla perdita di peso dopo 26 o 32 settimane, a dosaggi diversi che vanno da 40 milligrammi a 200 milligrammi. Come Wegovy e Ozempic di Novo Nordisk, la pillola di Pfizer funziona imitando un ormone prodotto nell’intestino chiamato GLP-1, che segnala al cervello quando una persona è sazia.

Pfizer ha affermato che lo studio sul danuglipron ha raggiunto l’obiettivo primario di dimostrare riduzioni “statisticamente significative” del peso corporeo. I pazienti che hanno assunto la pillola due volte al giorno hanno perso in media dal 6,9% all’11,7% del loro peso corporeo a 32 settimane e dal 4,8% al 9,4% a 26 settimane. Nel frattempo, i pazienti trattati con placebo hanno guadagnato l’1,4% del loro peso corporeo a 32 settimane e lo 0,17% a 26 settimane. Tenendo conto della differenza tra l’aumento di peso osservato nei pazienti che assumevano il placebo, la pillola Pfizer da assumere due volte al giorno ha causato una perdita di peso in media dall’8% al 13% a 32 settimane e dal 5% al 9,5% a 26 settimane.

La società ha affermato che tra i pazienti coinvolti nello studio sono stati osservati tassi elevati di eventi avversi: fino al 73% ha manifestato nausea, fino al 47% vomito e fino al 25% diarrea. Secondo Pfizer, oltre il 50% dei pazienti con tutte le dosi ha smesso di assumere la pillola, rispetto a circa il 40% tra quelli trattati con placebo. Non sono stati osservati nuovi problemi di sicurezza e il danuglipron non è stato associato ad un aumento degli enzimi epatici come l’altra pillola dimagrante fuori produzione di Pfizer.

I dati dello studio di fase due saranno presentati in una futura conferenza scientifica o pubblicati in una rivista sottoposta a revisione paritaria.