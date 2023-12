Piogge torrenziali in Sudafrica: drammatiche alluvioni nel KwaZulu Natal, 6 morti e 10 dispersi | FOTO

MeteoWeb

Le devastanti inondazioni causate dalle intense piogge hanno determinato un tragico bilancio in Sudafrica, con almeno 6 morti confermati e almeno altre 10 persone disperse nella provincia meridionale del KwaZulu Natal. Attualmente, le squadre di soccorso sono attive nella zona per affrontare l’emergenza. A Ladysmith, città fortemente colpita, veicoli sono stati trascinati via dalle acque e residenti intrappolati nelle proprie abitazioni, come riportato da un portavoce delle autorità provinciali.

Tra le vittime confermate, 3 corpi sono stati ritrovati all’interno di un minibus che trasportava inizialmente 9 persone, mentre le altre 6 sono ancora disperse. Inoltre, un corpo è stato scoperto all’interno di una casa completamente distrutta dall’acqua, con altri 2 residenti ancora dispersi. Due ulteriori vittime hanno perso la vita trovandosi intrappolate nelle proprie automobili a causa dell’esondazione del fiume Bellspruit.

La situazione rimane critica, e si prevede che le condizioni meteorologiche avverse persistano nelle prossime ore nella regione del KwaZulu Natal, richiedendo ulteriori interventi di soccorso e attenzione alle autorità locali.