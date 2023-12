Previsioni Meteo, Anticiclone di blocco anche dopo Capodanno

MeteoWeb

Continua il periodo eccezionalmente mite che vive non solo l’Italia, ma gran parte d’Europa in questi ultimi giorni del mese di dicembre, soprattutto nel settore Mediterraneo e Balcanico. Responsabile di questo scenario è un Anticiclone di blocco che è posizionato proprio sul Mediterraneo: anche oggi la pressione è elevatissima in tutt’Italia con 1031hPa a Rieti, 1030hPa a Roma e Perugia, 1029hPa a Firenze, Napoli, Palermo, Aosta, Bolzano, Cagliari, Trapani, Pisa, Pescara, Salerno, Reggio Calabria, Olbia, Crotone e Pantelleria. Praticamente in tutt’Italia la pressione è superiore ai 1029hPa con un gradiente barico ridottissimo rispetto ai massimi di 1031hPa nel centro del Paese.

Con questo scenario, i venti sono completamente assenti ed è sempre più diffusa la presenza di nubi basse e foschie che oggi ricoprono tutto il mar Tirreno e buona parte di basso Jonio e Canale di Sicilia, determinando una nuvolosità molto fitta nei bassi strati dell’atmosfera:

La situazione meteo non cambierà nei prossimi giorni: l’Anticiclone persisterà nelle medesime condizioni odierne, continueremo ad avere nuvolosità tipica dell’anticiclone invernale con nebbie, foschie e nubi basse in pianure, valli e zone costiere, ma anche un clima molto mite nelle zone interne, in montagna e nelle aree più soleggiate escluse dall’influenza dei fenomeni nuvolosi tipici dell’inversione termica.

Questa situazione si trascinerà anche a inizio 2024, nei primi giorni di Gennaio: non si intravede neanche sul medio termine un possibile cambiamento rispetto a quest’anomalia di blocco che promette di durare ancora a lungo.

