Previsioni Meteo, cambia tutto per Capodanno: totalmente cancellata la perturbazione

Giornata di Santo Stefano caratterizzata ancora una volta da nebbie e foschie sull’Italia, in modo ancor più diffuso rispetto a ieri soprattutto sulle Regioni del Nord e in pianura Padana dove la colonnina di mercurio si mantiene più bassa rispetto al giorno di Natale. Ancora nubi basse e foschie anche sulle Regioni tirreniche, oltre che intorno alla Sardegna, nell’alto Adriatico e su Taranto, che è la città più fredda del Centro/Sud con appena +10°C in pieno giorno.

Le immagini satellitari evidenziano chiaramente proprio la presenza di nebbie, nubi basse e foschie lungo la Penisola in queste ore:

Ma la novità più importante di oggi è che gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno completamente cancellato la perturbazione precedentemente prevista per San Silvestro e Capodanno, segnando un clamoroso ribaltone previsionale. A pochi giorni di distanza, quindi, cambia totalmente lo scenario meteorologico: niente più maltempo, niente più calo termico, ma anche per l’ultimo weekend di dicembre e per il giorno di Capodanno bel tempo prevalente in tutt’Italia con ampie schiarite e clima mite.

