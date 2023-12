Previsioni Meteo, lo scenario dai modelli: freddo e neve a Capodanno

MeteoWeb

E’ una Vigilia di Natale caldissima sull’Italia, in modo particolare al Nord dove per il secondo giorno consecutivo abbiamo temperature superiori ai +20°C sulle Alpi dove stanno crescendo i fiori come se fossimo in piena primavera. Anche nelle ore notturne le temperature si mantengono su valori elevatissimi: a Cuneo la minima è stata addirittura di +14°C, in linea con le medie del mese di Giugno! Sempre in Piemonte i canadair sono ancora in azione per fronteggiare gli incendi divampati nei giorni scorsi: una situazione davvero incredibile per fine Dicembre.

Ma il caldo anomalo non è limitato soltanto al Nord, basti pensare che oggi abbiamo +20°C anche ad Ancona, Pescara e Bari, lungo tutta la costa adriatica, e abbiamo temperature decisamente miti anche al Sud, seppur non così elevate. Nei prossimi giorni (Natale e Santo Stefano) farà ancora più caldo in tutto il Paese, ma la novità è che finalmente si intravede un cambiamento a medio e lungo termine dopo le anomalie da record di questo periodo.

Previsioni Meteo, la tendenza per Capodanno

Tutti i modelli iniziano a prospettare una situazione nuova per Capodanno: a partire da domenica 31 dicembre, infatti, lo scenario meteorologico dovrebbe cambiare sensibilmente con un’ondata di freddo e maltempo che inizierebbe ad investire anche l’Italia proprio da lunedì 1 gennaio 2024, nel giorno di Capodanno, con forte maltempo e temperature in picchiata.

E’ ovviamente ancora troppo presto per sbilanciarsi sull’attendibilità di tale scenario, che si prospetta per un lasso di tempo a cui mancano ancora 6-7 giorni. Ma negli ultimi aggiornamenti un po’ tutti i modelli si sono allineati verso questo trend, che quindi dovrebbe essere confermato seppur con dettagli ancora da definire. Ne parleremo in modo molto approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

