Previsioni Meteo Lombardia: fronte freddo in transito, rinforzo dei venti

“Un debole fronte freddo sta transitando in queste ore sulla regione, apportando nuvolosità diffusa ma senza precipitazioni. La situazione meteorologica, a scala europea, nelle ultime ore è cambiata: da un tipo di tempo marcatamente anticiclonico siamo passati a veloci e umide correnti dal Nord Atlantico, le stesse che tra domani e venerdì accompagneranno un secondo freddo a ridosso delle Alpi, che questa volta proporrà diffuse nevicate sulle Alpi Retiche ma soprattutto un deciso rinforzo del vento su tutta la regione. Situazione simile anche per sabato, prima di un ritorno a venti più deboli in vista di domenica. Con focus sulla pianura, da oggi a Natale generale assenza di precipitazioni e temperature relativamente miti rispetto alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili, poco consistenti. Gli unici annuvolamenti compatti riguarderanno i settori alpini dal pomeriggio, specie quelli di confine.

Precipitazioni: probabili in serata su Alpi Retiche di confine, nevose oltre i 1500 metri.

Temperature: minime e massime in generale e lieve calo. Valori minimi in pianura tra -2 e 2 °C, massimi tra 7 e 10 °C.

Zero termico: a circa 1600-1800 metri al mattino, in risalita a circa 2200 metri nel pomeriggio-sera.

Venti: in pianura deboli occidentali fino al pomeriggio, quindi in leggera intensificazione in serata; in montagna moderati da nord in quota, tendenti a divenire forti in serata.

Altri fenomeni: nella notte e al primo mattino possibili foschie e banchi di nebbia sulla bassa pianura.

