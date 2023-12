Previsioni Meteo Piemonte: domani neve a bassa quota, anche a Torino

MeteoWeb

Domani, venerdì 8 dicembre, una saccatura di matrice atlantica apporterà un peggioramento delle condizioni meteo in Piemonte con precipitazioni deboli diffuse nelle ore centrali della giornata, localmente moderate sui rilievi meridionali. Lo rende noto Arpa. La quota neve sarà prossima alla pianura sul basso Piemonte e a livelli di bassa collina sul settore nord. Sono attesi valori cumulati massimi di 10-15cm di neve sull’Appennino e 15-20cm sulle Alpi meridionali. In pianura sono previsti valori di pochi centimetri o nulli, in quanto la precipitazione sarà debole e avverrà nelle ore più calde del giorno; sembrano quindi più probabili i fenomeni di pioggia o pioggia mista a neve.

La sera di sabato 9 dicembre, un fronte caldo atlantico causerà nuovamente precipitazioni, in prevalenza sul Piemonte nordoccidentale, con livello delle nevicate in aumento da 1000 a 2000 metri. Domenica 10, è atteso un rinforzo della ventilazione sulle Alpi nordoccidentali, con condizioni di Foehn estese anche a vallate e pianure adiacenti.

Prevista neve a Torino: mezzi spandisale pronti in collina

Una debole nevicata mista a pioggia è annunciata per la mattinata di domani su Torino e, secondo quanto previsto dal piano neve della Città, i mezzi spandisale sono pronti a entrare in azione dalle 4 di questa notte sulle strade della collina, 11 nella parte alta e 2 in quella bassa. Inoltre – informa una nota di Palazzo Civico – per la grande viabilità della pianura, dopo il recente spargimento del sale e in considerazione delle temperature previste, è in programma un nuovo intervento domani a fine giornata per evitare eventuale formazione di tratti gelati nella notte tra l’8 e il 9 dicembre.

