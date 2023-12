Previsioni Meteo Piemonte: gelate e foschie nelle ore più fredde

MeteoWeb

“Dal pomeriggio odierno assisteremo al cedimento del corridoio di alta pressione attualmente presente sull’Europa centrale sotto la spinta di una saccatura in discesa dalla Scandinavia. Ciò non avrà effetti sulla nostra regione fino alla seconda parte della giornata di domani, quando inizieremo ad osservare ad un aumento della ventilazione in quota sul Piemonte orientale. Venerdì un ulteriore avvicinamento della saccatura porterà ad una nuova intensificazione dei venti da nordovest che risulteranno forti in montagna e moderati nelle vallate alpine occidentali per foehn. Le correnti si manterranno tese per la giornata di venerdì, quando il foehn potrebbe raggiungere le prime pianure occidentali. Possibili gelate e locali foschie nelle ore più fredde fino a giovedì mattina. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure e più nuvolosi con possibili deboli nevicate in alta montagna nei periodi più ventilati“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani nubi basse sul Piemonte orientale; altrove parzialmente nuvoloso o nuvoloso per transito di velature compatte al primo mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Possibili foschie sulle pianure ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in forte calo fino a 1900-2000 metri; valori inferiori ai 1500 metri sulle Alpi. Temperature in diminuzione. Venti deboli o moderati sulle Alpi, inizialmente occidentali ma in rapida rotazione da nord con raffiche forti sulle creste di confine nordoccidentali e settentrionali e rinforzi nelle vallate. Da nord-nordest sull’Appennino, al mattino generalmente deboli e poi moderati o forti. Inizialmente deboli meridionali in collina sul Piemonte orientale in rotazione da nord e intensificazione dal pomeriggio. Qualche raffica moderata anche in pianura tra Novarese e Vercellese. Deboli variabili altrove. Possibili gelate sulle pianure nelle ore più fredde.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: