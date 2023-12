Previsioni Meteo, una settimana sulle montagne russe: prima caldo anticiclone, poi freddo e neve

MeteoWeb

Ampie schiarite e temperature in aumento nella giornata di oggi, lunedì 11 dicembre, con punte di +21°C a Olbia, +20°C a Cagliari, +19°C a Palermo e Catania, +18°C a Messina, Reggio Calabria e Pescara, che hanno assaporato un clima a tratti primaverile almeno nelle ore centrali della giornata. Quest’anomalia si accentuerà ancora nei prossimi due giorni: martedì 12 e mercoledì 13 dicembre farà ancora più caldo in tutt’Italia con valori diffusamente superiori ai +20°C, con picchi diffusi di +25°C e anche qualcosa di più all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia.

La situazione cambierà gradualmente tra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre: dapprima, giovedì, avremo un calo termico con un brusco peggioramento meteo al Centro/Sud nel corso della giornata, con temporali anche molto forti nel pomeriggio-sera. Poi, venerdì, arriverà il freddo invernale, intenso, pungente, ancora con maltempo al Centro/Sud e nevicate a bassa quota sulle Regioni Adriatiche. Stavolta rimarrà più ai margini del peggioramento il Nord, e in modo particolare il Nord/Ovest, che dopo le due nevicate della scorsa settimana sarà invece esposto all’Anticiclone in risalita sull’Europa centrale.

