Previsioni Meteo Veneto: alta pressione e nebbie in pianura nei prossimi giorni

Temporaneo aumento della pressione con tempo in prevalenza stabile e più soleggiato in Veneto, specie in montagna, mentre la pianura sarà interessata da frequenti nebbie e nubi basse, specie nelle ore più fredde. Da mercoledì nuovo cedimento della pressione, per l’ingresso di una perturbazione da nord che porterà precipitazioni, a tratti anche diffuse. E’ quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto nelle consuete previsioni meteo.

Pomeriggio/sera di Domenica 10

Residue nubi basse, foschie e locali nebbie sui settori centro-meridionali della pianura solo in parziale dissolvimento, altrove sereno o poco nuvoloso per ingresso di velature; dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità. Temperature massime in aumento o localmente stazionarie. Venti in pianura da est, deboli/moderati. In quota venti in attenuazione e rotazione da ovest nel corso del pomeriggio.

Lunedì 11

Cielo: In pianura sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie nelle ore più fredde, localmente in parziale dissolvimento; sulle zone montane poco nuvoloso, salvo sui settori dolomitici più settentrionali, interessati da nuvolosità irregolare.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più sarà possibile qualche sporadica e debole precipitazione sulle Dolomiti al mattino, nevosa oltre i 1300-1600 m.

Temperature: In ulteriore aumento, salvo stazionarietà dei valori minimi in pianura e in Valbelluna.

Venti: In pianura fino a parte della mattinata deboli da nord, poi deboli occidentali. In quota tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Martedì 12

Cielo: Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con foschie, nebbie e nubi basse nelle ore più fredde, specie al mattino, quando localmente potrebbero risultare solo in parziale dissolvimento.

Precipitazioni: Generalmente assenti per buona parte della giornata, verso fine giornata probabile qualche debole e sporadica precipitazione da ovest, con neve oltre i 2500m.

Temperature: Senza notevoli variazioni nei valori minimi, massime in aumento in montagna, stazionarie o in calo in pianura, specie nelle zone interessate da foschie e nebbie.

Venti: In quota fino alle prime ore venti tesi da nord-ovest, in successiva rotazione dai quadranti occidentali. In pianura deboli variabili.

Mare: Calmo.

Mercoledì 13

In prevalenza molto nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio; limite della neve oltre i 1100-1300 m sulle Dolomiti, localmente più in basso; oltre i 2000 m sulle Prealpi. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna. Venti in quota moderati, inizialmente da ovest, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali.

Giovedì 14

Al mattino in pianura iniziali nubi basse, foschie e nebbie e residua nuvolosità irregolare ma con precipitazioni generalmente assenti, poi comparsa di schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Temperature minime in calo, anche marcato in montagna, e raggiunte in serata, massime in aumento.

