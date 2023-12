Previsioni Meteo Veneto, due impulsi ciclonici di origine atlantica nei prossimi giorni

MeteoWeb

Fasi con tempo stabile si alterneranno al passaggio di due impulsi ciclonici di origine atlantica sul Veneto: il primo porterà qualche precipitazione tra domenica e lunedì, il secondo tratti di modesta variabilità tra martedì sera e le prime ore di mercoledì. Le temperature saranno ancora superiori alla media, anche se, nei primi giorni del nuovo anno, subiranno un contenuto calo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 30

Cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, irregolarmente nuvoloso con schiarite, più significative sulle zone centro-settentrionali, in pianura. Temperature diurne senza notevoli variazioni in quota e sulla pianura meridionale, in rialzo altrove. Venti in quota moderati sud-occidentali, altrove deboli variabili.

Domenica 31

Cielo: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella seconda metà della giornata.

Precipitazioni: Nella prima parte della giornata in prevalenza assenti; poi probabilità in aumento fino a alta (75-100%) per modeste, diffuse precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, medio-bassa (25-50%) per fenomeni sporadici e di scarsa entità su quelle meridionali. Limite delle nevicate intorno a 1000/1300 m sulle Dolomiti e 1300/1600 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione in quota e sulla pianura meridionale, in aumento sulle restanti zone; massime prevalentemente in diminuzione, salvo rialzo sulla pianura sud-orientale.

Venti: In quota tesi, a tratti forti, da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, in prevalenza da nord-est, salvo sulla pianura sud-orientale, dove soffieranno da sud.

Mare: Quasi calmo, con moto ondoso in intensificazione a fine giornata.

Lunedì 1

Cielo: Residui annuvolamenti nelle primissime ore, poi cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte. Possibili foschie/nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Nelle primissime ore probabilità medio-bassa (25-50%) di residue precipitazioni sparse, nevose oltre i 1000-1300 m. Fenomeni in rapido esaurimento fino a precipitazioni ovunque assenti.

Temperature: Minime, raggiunte in serata, prevalentemente in diminuzione, salvo nelle valli dove saranno in aumento; massime senza notevoli variazioni o in leggero rialzo sulle zone centro-settentrionali e in locale lieve diminuzione sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati occidentali.

Mare: In prevalenza mosso, con moto ondoso in attenuazione a fine giornata.

Martedì 2

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Non esclusa qualche precipitazione a fine giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione.

Mercoledì 3

Residua variabilità notturna, con possibili locali precipitazioni; dalla mattina esaurimento dei fenomeni e rasserenamenti fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento le massime e in montagna anche le minime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: