Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con freddo e neve

MeteoWeb

Domenica alta pressione, cielo sereno con temperature decisamente più basse rispetto a sabato in Veneto. Da lunedì pressione in calo per una depressione in arrivo da nord-ovest, che porterà precipitazioni specie martedì e si allontanerà nel corso di mercoledì. Giovedì nuovamente alta pressione, temperature in calo e condizioni favorevoli alla formazione di nebbie sulla pianura. Lo segnalano le previsioni meteo del bollettino di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 3

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno. Temperature in calo sensibile rispetto a sabato con minime a tarda sera, di sera sotto la media anche di molto.

Lunedì 4

Cielo: Nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento col passar delle ore, dal pomeriggio cielo ovunque coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità bassa (5-25%) di pomeriggio e medio-bassa (25-50%) di sera per modesti fenomeni da locali a sparsi col passar delle ore; sui monti si tratterà di neve, sulla pianura in prevalenza piogge e su pedemontana e zone limitrofe a tratti piogge miste a neve o anche solo neve.

Temperature: Sulla pianura in calo fino al pomeriggio e in aumento di sera, nelle valli in calo di notte e con andamento irregolare dal mattino, in alta montagna in aumento; differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media, specie fino al pomeriggio.

Venti: Sulla pianura da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana, da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 5

Cielo: Cielo in prevalenza coperto; leggere diminuzioni della nuvolosità già nella prima metà di giornata sulle Dolomiti, dal pomeriggio anche sulle Prealpi, di sera pure sulla pianura.

Precipitazioni: Sulla pianura: probabilità alta (75-100%) di notte, in diminuzione di mattina e bassa (5-25%) dal pomeriggio; di notte saranno estese, di mattina in diradamento e solo locali dal pomeriggio; in prevalenza si tratterà di piogge, fino al primo mattino a tratti piogge miste a neve o anche solo neve eccezion fatta per costa e zone limitrofe e più probabilmente in prossimità dei rilievi. In montagna fino al mattino sul Bellunese probabilità medio-bassa (25-50%) per nevicate sparse e medio-alta (50-75%) altrove per nevicate diffuse, dal pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti. Accumuli giornalieri modesti.

Temperature: In aumento di notte e con andamento irregolare di giorno, differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, con tendenza a disporsi da nord-est a nord-ovest col passar delle ore. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna inizialmente moderati/tesi da sud-ovest, poi deboli da sud.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 6

Nuvolosità in diminuzione, inizialmente residue precipitazioni che saranno nevose sulle Dolomiti e sopra gli 800-900 metri di quota sulle Prealpi. Le temperature rispetto a martedì di notte avranno andamento irregolare, di giorno saranno in aumento e di sera diminuiranno con minime nelle ultime ore.

Giovedì 7

Non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura: cielo poco o parzialmente nuvoloso; di notte alcune nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: