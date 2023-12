Previsioni Meteo Veneto: condizioni di stabilità per i prossimi giorni, nebbia in pianura e nelle valli

MeteoWeb

Almeno fino a giovedì 28 dicembre, in Veneto si manterrà l’attuale condizione di stabilità meteorologica, associata ad un flusso occidentale che delimita a nord l’ampio campo anticiclonico posizionato sul Mediterraneo; sarà presente una diffusa inversione termica notturna, con formazione di foschie e nebbie in pianura e nelle valli, localmente persistenti durante le ore diurne. Le temperature si manterranno piuttosto miti, pur riportandosi progressivamente almeno in quota su valori più in linea con le medie del periodo, specie verso il fine settimana. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedi 25

Tempo stabile, con locali foschie, nebbie e nubi basse in pianura centro orientale e nelle valli, in intensificazione dopo il tramonto; nelle aree di pianura non interessate da nebbie o nubi basse cielo poco nuvoloso. Sulle zone montane poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, per passaggi di nubi alte, specie nel pomeriggio. Temperature massime in calo in pianura, sulle zone pedemontane e sulle Prealpi, in aumento in quota, con clima particolarmente mite per il periodo.

Martedì 26

Cielo: Tempo generalmente stabile; in pianura presenza di foschie, nebbie e nubi basse, che tenderanno a persistere anche durante le ore centrali, specie sui settori centro-meridionali e orientali, e in nuova intensificazione dopo il tramonto. Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, con transito di modeste nubi alte in giornata; locali nubi basse durante le ore più fredde sulle zone prealpine, con foschie e nebbie nei fondovalle, anche localmente persistenti durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento e massime senza sensibili variazioni in pianura; in quota valori in generale lieve calo.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; in pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledì 27

Cielo: In pianura e fino alla pedemontana foschie, nebbie e nubi basse, che tenderanno a persistere anche durante le ore centrali, specie sui settori centro-meridionali, e in nuova intensificazione dopo il tramonto. Sulle zone montane cielo in prevalenza poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, sulle Prealpi e nei fondovalle presenza di nebbie e nubi basse, specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in lieve calo sui rilievi, in prevalenza stabili altrove.

Venti: In quota moderati, fino a tesi in alta quota, da sud-ovest; in pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 28

Su Prealpi e pianura prevalenza di nubi basse, foschie e locali nebbie, in molte zone persistenti durante le ore centrali. Sulle Dolomiti da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi alte, con presenza di nubi basse e qualche nebbia localmente nei fondovalle specie durante le ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane, salvo lieve aumento nelle minime in valle. Venti in quota tesi dai quadranti occidentali; in pianura deboli di direzione variabile.

Venerdì 29

Fino al mattino prevalenza di foschie nebbie e nubi basse su Prealpi e pianura, con cielo poco nuvoloso sulle Dolomiti; in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità, specie sulla pianura e sulle Prealpi, fino a cielo molto nuvoloso, con possibili deboli piogge dalle ore centrali. Temperature minime in calo in montagna, massime in lieve calo in pianura, senza sensibili variazioni gli altri valori. Venti in prevalenza tesi occidentali in alta quota.

