Nuovo record di freddo in Cina: in Mongolia il termometro è sceso fino a -29,1°C

Nuove temperature minime record in Cina, mentre il Paese si trova ad affrontare una persistente ondata di freddo che arriva alla fine di un anno di condizioni meteo estreme. L’Ufficio meteorologico nazionale ha annunciato che più di 20 stazioni in molte parti del Paese hanno registrato temperature storicamente basse per il mese di dicembre nelle prime ore di oggi. Spicca il dato di Hohhot, la capitale della regione della Mongolia Interna nel Nord della Cina, dove il termometro è sceso fino a -29,1°C, battendo un record stabilito quasi 70 anni fa.

Le autorità hanno lanciato l’allerta per basse temperature in un’ampia zona nel Nord, Est e Sud/Est del Paese. Questa forte ondata di freddo arriva dopo un anno caratterizzato da un caldo record e da inondazioni devastanti, soprattutto nella parte settentrionale del Paese.

L’Ufficio meteorologico nazionale aveva annunciato ieri, mercoledì, che 5 stazioni nel Paese avevano registrato record di freddo, tra cui -33,2°C nella città di Datong, nel Nord della Cina.