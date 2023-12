Il lungo ritorno della Cometa di Halley: nel 1986 una notte memorabile in Italia

MeteoWeb

Nel vasto e misterioso spazio cosmico, pochi eventi catturano l’immaginazione umana come il passaggio delle comete. Tra queste, la Cometa di Halley rappresenta un’icona celeste, una visitatrice periodica che ha affascinato generazioni con la sua maestosa presenza nel nostro sistema solare. Il 1986 segnò l’ultimo passaggio della Cometa di Halley, un evento straordinario che attirò l’attenzione di milioni di appassionati di astronomia in tutto il mondo. Ma oltre alla meraviglia cosmica che la cometa stessa portò con sé, in Italia si verificò un evento unico, una notte memorabile organizzata dagli Astrofili Spezzini.

Gli Astrofili Spezzini, un’associazione di appassionati di astronomia con sede nella suggestiva regione della Liguria, si distinsero per aver organizzato una delle più grandi serate osservative nazionali in occasione del passaggio della Cometa di Halley nel 1986. L’evento ebbe luogo lungo la litoranea, dove un numero straordinario di oltre undicimila persone si radunò per assistere allo spettacolo celeste attraverso i telescopi messi a disposizione dall’associazione.

La Cometa di Halley, con il suo percorso orbitale di circa 76 anni intorno al sole, ha incantato l’umanità per secoli. Il suo ritorno nel 1986 suscitò un’eccezionale fervore pubblico, con persone di ogni età e provenienza che si riunirono per condividere l’emozione di osservare questo visitatore celeste.

L’organizzazione di una serata osservativa di tale portata rappresentò un’impresa straordinaria da parte degli Astrofili Spezzini. Grazie alla loro dedizione e impegno, fornirono al pubblico un’opportunità unica per esplorare il cielo notturno e ammirare la Cometa di Halley con dettagli e meraviglie che altrimenti sarebbero rimaste nascoste all’occhio non allenato.

Le comete, con le loro scie luminose e la loro natura imprevedibile, hanno da sempre suscitato curiosità e domande sulla natura dell’universo. Il ritorno della Cometa di Halley, con il supporto e la passione degli Astrofili Spezzini, non solo ha offerto uno spettacolo straordinario ma ha anche stimolato un crescente interesse nell’astronomia e nell’esplorazione dello spazio.

Anche se il 1986 segnò l’ultimo passaggio della Cometa di Halley, il suo ricordo continua a brillare nella memoria di coloro che ebbero il privilegio di osservarla, soprattutto per l’indimenticabile serata organizzata dagli Astrofili Spezzini. Questo evento non solo ha contribuito alla diffusione della conoscenza astronomica, ma ha anche lasciato un segno indelebile nell’animo di chi ha vissuto l’emozione di guardare il cielo e ammirare uno dei più spettacolari fenomeni celesti che il nostro sistema solare possa offrire.

Proprio oggi alle ore 01.00 UT la cometa ha superato lo scoglio dell’afelio, il punto più distante dal sole per tuffarsi nuovamente nel nostro piccolo condominio cosmico dominato dalla nostra stella, il sole. A questo punto non resta che aspettarla nel suo lento ritorno a luglio del 2061 quando si troverà al perielio.