Grande giorno per Psyche, la sonda ha “aperto gli occhi” sul cosmo

Il 4 dicembre è stato un grande giorno per la sonda Psyche della NASA: ha finalmente “aperto gli occhi” sull’universo. Dal lancio su un razzo Falcon Heavy di SpaceX il 13 ottobre – la prima missione interplanetaria per il razzo pesante – Psyche ha viaggiato essenzialmente “al buio”, poiché gli scienziati dovevano ancora accendere le telecamere del veicolo. Attualmente è in viaggio per studiare l’asteroide da cui prende il nome, 16 Psyche, che si trova da qualche parte tra Marte e Giove. In breve, questa roccia spaziale è di grande interesse per i ricercatori planetari perché si ritiene che sia composta quasi interamente di metallo e, in particolare, di ferro e nichel.

La questione è particolarmente importante perché sono i metalli specifici trovati nel nucleo della Terra, il che significa che, in un certo senso, 16 Psyche ci offre un metodo indiretto per analizzare il centro del nostro pianeta, qualcosa che non possiamo fare direttamente. Il 5 dicembre, il team di missione ha annunciato che, nel suo viaggio verso 16 Psyche, lo strumento di imaging della sonda Psyche (un set di fotocamere doppie) ha ufficialmente scattato la sua prima foto spaziale.

L’immagine di seguito è un mosaico di dati grezzi raccolti dalla sonda il 4 dicembre, che mostrano una diffusione di stelle visibili dal punto di vista di Psyche. “Dati grezzi” significa semplicemente che il rumore di fondo nell’immagine – come i segnali luminosi estranei – non è stato estratto, ma il team afferma che lavorerà su tale messa a punto nei giorni a venire.

L’immagine consiste in un totale di 68 immagini separate, che incapsulano tutte corpi nella costellazione dei Pesci semplicemente perché è lì che le telecamere puntavano quando si sono accese. La stella più luminosa si chiama “mu Pisces” con una magnitudine di 4,9 e le altre stelle visibili hanno magnitudine compresa tra 7 e 9.

Nel contesto del sistema di magnitudo, un oggetto con una magnitudine pari a 0 è 100 volte più luminoso di un oggetto con una magnitudine pari a 5. La Luna piena ha una magnitudine di -12,6 vista dalla Terra, e il satellite più luminoso nel cielo notturno, Bluewalker 3, ha raggiunto una magnitudine massima di 0,4.

Scattando una serie di immagini come questa, quindi calibrandole di conseguenza, il team di Psyche valuterà le migliori impostazioni prima che inizi a catturare dati sul suo asteroide bersaglio. Dopo aver eseguito l’imaging di 16 Psyche, gli scienziati affermano che costruiranno mappe 3D con lunghezze d’onda sia visibili che invisibili emanate dall’oggetto.