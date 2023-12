Space Economy, Urso: “la presenza dei privati va regolamentata meglio”

MeteoWeb

Nelle attività spaziali “siamo degli attori globali” e “pensiamo che la presenza dei privati vada regolamentata meglio sia attraverso quello che si profila essere – così Breton ci ha annunciato – il regolamento sullo Spazio che la Commissione Europea sta formulando, e con cui ci confronteremo nei prossimi mesi, sia con una legislazione nazionale sullo Spazio“: è quanto ha affermato questa mattina il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della cerimonia di apertura del New Space Economy European Expoforum 2023.

“Oltre ai grandi attori di Governo” nelle attività spaziali, “sono entrati grandi attori privati“, ha proseguito Urso. “Nella mia recente missione a Washington li ho incontrati praticamente tutti e molti hanno interesse a investire nel nostro Paese e per il turismo spaziale noi potremmo essere una delle basi al mondo“. “Proprio l’altro giorno ho avuto un colloquio video con Elon Musk sulle costellazioni satellitari, perché noi siamo un attore globale e pensiamo che questa presenza dei privati nello Spazio vada regolamentata meglio,” ha evidenziato il Ministro.