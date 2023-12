Spazio, gli aggiornamenti dell’ESA sui lanci di Ariane 6 e Vega C

MeteoWeb

Nella conferenza stampa indetta al termine del Consiglio dei 22 Stati membri a Parigi, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha fornito informazioni sui prossimi lanci dei razzi europei. Il lancio del nuovo razzo europeo Vega C, costruito in gran parte in Italia, a Colleferro, dalla Avio, è previsto tra metà novembre e metà dicembre 2024. Serve, infatti, del tempo per condurre due test di fuoco sul motore Zefiro 40 (lo stesso che ha portato al fallimento del primo volo commerciale nel dicembre 2022). Lo ha detto Toni Tolker-Nielsen, direttore dei trasporti spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea.

Confermata la tabella di marcia di Ariane 6, il cui lancio è previsto per la prossima estate, tra giugno e luglio 2024, ha aggiunto Tolker-Nielsen. Confermato anche il test previsto per il 15 dicembre allo spazioporto di Kourou in Guyana francese, nonostante il test dello stadio superiore, condotto la scorsa settimana, sia abortito dopo due minuti per cause che sono ancora al vaglio dei tecnici di Ariane Group.