Spazio: l’Iran ha lanciato una capsula prodotta localmente

Oggi l’Iran ha eseguito con successo il lancio di una nuovissima bio-capsula spaziale di produzione nazionale. Questo veicolo, con un peso di 500 kg, è stato portato ad un’altitudine di 130 km grazie al lanciatore Salman, anch’esso di fabbricazione locale, secondo quanto riferito da Irna. Attualmente, la capsula è una fase di prova, mirata a testarne l’efficienza e la sicurezza.

Il suo scopo principale è quello di espandere e acquisire le tecnologie necessarie per sviluppare una roadmap finalizzata all’invio di astronauti nello Spazio. Nonostante si trovi ancora in fase di sperimentazione, l’obiettivo di Teheran è chiaramente quello di utilizzare questo veicolo per il trasporto di esseri umani negli anni a venire.

Il veicolo spaziale, completamente di produzione interna, rappresenta un importante passo avanti nella capacità spaziale dell’Iran e potrebbe contribuire significativamente alla sua presenza nello Spazio. Resta da vedere come evolveranno i test e quali sviluppi futuri porterà questa nuova bio-capsula spaziale per il programma spaziale iraniano.