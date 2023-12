Spazio, la NASA dà il benvenuto all’Angola come nuovo firmatario degli Accordi Artemis

MeteoWeb

Nel corso di una cerimonia tenutasi a Washington il 30 novembre, l’Angola è diventato il 33° Paese a firmare gli Accordi Artemis. Gli Accordi Artemis stabiliscono una serie pratica di principi per guidare la cooperazione nell’esplorazione spaziale tra le nazioni, comprese quelle che partecipano al programma Artemis della NASA. La NASA, in coordinamento con il Dipartimento di Stato americano, ha stabilito gli Accordi Artemis nel 2020 insieme ad altri sette firmatari originali. Da allora, i firmatari hanno tenuto discussioni mirate su come attuare al meglio i principi degli Accordi Artemis.

Gli Accordi Artemis rafforzano e implementano gli obblighi chiave del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Rafforzano inoltre l’impegno degli Stati Uniti e delle nazioni firmatarie nei confronti della Convenzione sull’Immatricolazione, dell’Accordo sul salvataggio e recupero degli astronauti, nonché sulle migliori pratiche e norme di comportamento responsabile che la NASA e i suoi partner hanno sostenuto, compreso il rilascio pubblico di dati scientifici.

Si prevede che altri Paesi firmeranno gli Accordi Artemis nei mesi e negli anni a venire, mentre la NASA continua a lavorare con i suoi partner internazionali per stabilire un futuro sicuro, pacifico e prospero nello spazio. “Lavorare con partner nuovi ed esistenti aggiunge nuova energia e capacità per garantire che il mondo intero possa trarre vantaggio dal nostro viaggio di esplorazione e scoperta”, afferma la NASA.