Spazio, vicepresidente ASI: “ricavi di 60 miliardi per l’industria europea, dietro solo agli USA”

MeteoWeb

Lo spazio “è un volano economico sempre più rilevante” e l’industria europea dello spazio conta “un numero di addetti pari a circa 230mila persone, con ricavi complessivi di circa 60 miliardi di euro, un volume d’affari secondo solo agli Stati Uniti“. A sottolinearlo è stata Elda Turco Bulgherini, vicepresidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nel suo intervento alla Opening del New Space Economy European Expoforum 2023, alla Fiera di Roma. Turco Bulgherini, in particolare, ha ricordato come in questo contesto, l’ASI “è istituzionalmente chiamata a coordinare la comunità nazionale del settore, al fine di favorire forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell’impresa, promuovendo la partecipazione dell’intera comunità scientifica nazionale di riferimento”.

Finalità, ha sottolineato Turco Bulgherini, perseguite anche attraverso il Tavolo Permanente delle Imprese e la collaborazione con le Regioni che vede collaborazioni con i 13 distretti tecnologici localizzati nelle regioni italiane. Un ruolo di leadership che ASI, ha assicurato il vicepresidente, porterà avanti attraverso la partecipazione al Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio.

Il numero due dell’ASI ha portato il saluto del Presidente Teodoro Valente, all’estero per motivi istituzionali, e ha messo in evidenza “il cambio di visione” che ha visto il progressivo ingresso nelle attività spaziali di attori privati e che sta facendo crescere le aspettative economiche del settore. È importante “per l’Agenzia supportare, inoltre, progetti innovativi radicati su tutto il territorio nazionale e che coinvolgano università, aziende, Pmi e start up“, ha aggiunto Turco Bulgherini.