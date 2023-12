Pioggia di stelle cadenti colorate: arriva la notte delle Geminidi, le meteore più belle dell’anno

MeteoWeb

Dicembre 2023 ha in serbo un’altra sorpresa cosmica. Meteo permettendo, è possibile ammirare quella che è considerata la migliore pioggia di stelle cadenti dell’anno: le Geminidi. Il radiante dello sciame di meteore si trova molto vicino alla stella luminosa Castore nella costellazione dei Gemelli. Il picco sarà nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, intorno alle 2 ora italiana, con un’aspettativa di ben 150 scie luminose l’ora.

La fase lunare determina una situazione ideale per le Geminidi del 2023. La Luna sarà una sottile mezzaluna crescente, poco dopo il novilunio, al culmine della pioggia di stelle cadenti. La velocità di avvicinamento alla Terra delle meteore Geminidi è di 35 km/s, più o meno nella media rispetto agli altri sciami annuali.

L’origine delle Geminidi è il bizzarro 3200 Phaethon, che, con la sua breve orbita di 524 giorni attorno al Sole, sembra essere un nucleo di cometa estinto. Sembra perdere frammenti di materiale mentre viene alternativamente bruciato e congelato nel suo percorso attorno alla nostra stella.

La storia dello sciame risale al 1862. Le Geminidi sembrano essere relativamente nuove e in evoluzione. Sembra stiano prendendo piede con oltre 100 meteore l’ora in media al picco, battendo le ben più famose Perseidi di agosto. Il freddo forse ostacola l’ipotesi di osservare il cielo a dicembre, ma le Geminidi offrono davvero uno spettacolo imperdibile.

Secondo il Royal Observatory di Greenwich queste stelle cadenti si distinguono per i loro colori: possono essere bianche, gialle, verdi, rosse e blu. Ciò per la presenza di metalli come sodio e calcio, lo stesso effetto utilizzato per rendere colorati i fuochi d’artificio.