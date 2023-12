“Storico” o “debole”? L’analisi dell’accordo sul clima della COP28

MeteoWeb

Il testo adottato alla COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusasi ieri a Dubai, è stato accolto come “storico”, in quanto è il primo appello in assoluto da parte delle nazioni per una “transizione” dai combustibili fossili. Ma qualcun altro lo ha invece definito “debole e inefficace” e contenente una “litania di scappatoie” per l’industria dei combustibili fossili. L’esame del testo aiuta a spiegare questa contraddizione.

Ridurre l’uso di combustibili fossili

Il testo afferma l’enorme sfida con chiarezza:

Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C [sopra i livelli preindustriali] senza superamento o con un superamento limitato richiede riduzioni profonde, rapide e durature delle emissioni globali di gas serra del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035 rispetto al livello del 2019 e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. [I Paesi] riconoscono inoltre la necessità di riduzioni profonde, rapide e durature delle emissioni di gas serra in linea con il percorso di 1,5°C.

Il punto è che le emissioni stanno ancora aumentando. La bozza precedente suggeriva misure che i Paesi “potrebbero” adottare. L’accordo finale è un po’ più forte e “invita” i Paesi a fare quanto segue:

Triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramenti dell’efficienza energetica entro il 2030.

Ciò è positivo ma, a causa delle obiezioni di Cina e India, non riesce a quantificare gli obiettivi. Ciò significa che i Paesi potrebbero scegliere qualunque linea di base sia adatta a loro, minando l’obiettivo.

Accelerare gli sforzi verso l’eliminazione graduale dell’energia da carbone non abbattuto.

Questo non è più forte del testo della COP26 del 2021 ed è deludente per quello che è considerato il combustibile fossile più “sporco”. Successivamente nel testo, c’è il paragrafo fondamentale:

Abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050 in linea con la scienza.

Questa è la prima volta che i combustibili fossili vengono citati in un testo decisionale in quasi 30 anni di conferenze sul clima delle Nazioni Unite. Ma la “transizione” è più debole della “eliminazione graduale”. Quest’ultima è stata sostenuta da 130 Paesi ma ferocemente contrastata dai petro-stati.

La “litania delle scappatoie”

Accelerare le tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra l’altro, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS), in particolare nei settori difficili da abbattere, e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Gli stati che utilizzano combustibili fossili come l’Arabia Saudita hanno spinto molto per includere la CCUS, poiché la vedono come un modo per continuare i loro affari, con le emissioni che vengono intrappolate e sepolte. Ma la stragrande maggioranza dei leader e degli scienziati vede un ruolo estremamente limitato per la CCUS; è costosa, attualmente lontana dalla scala richiesta, e non intrappola nemmeno tutte le emissioni. L’idea che possa consentire alle aziende produttrici di combustibili fossili di continuare come al solito è una “fantasia”, dice il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Eliminare gradualmente, il prima possibile, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o semplicemente le transizioni.

Questa è la prima volta che un simile appello appare in una decisione globale delle Nazioni Unite, ma “inefficiente” è visto come una parola ambigua che consente alle nazioni di fare in gran parte ciò che vogliono. Il G20 aveva promesso la stessa cosa nel 2009, ma fino ad oggi non vi sono stati progressi.

Riconosce che i combustibili di transizione possono svolgere un ruolo nel facilitare la transizione energetica garantendo al tempo stesso la sicurezza energetica.

Un’altra parola ambigua è “combustibili di transizione”, con la quale si intende fondamentalmente il gas. Questa è la più grande vittoria per l’industria dei combustibili fossili: legittima la combustione del gas sulla base del fatto che è meno inquinante del carbone. Vale la pena notare che gli Stati Uniti, il più grande produttore mondiale di petrolio e gas, stanno pianificando un’enorme espansione del GNL.

Cosa manca nel testo della COP28

Ciò che manca nel testo è importante quanto ciò che contiene, soprattutto sulla finanza. Il denaro è necessario per sviluppare energia pulita (mitigazione), preparare le comunità vulnerabili al crescente impatto climatico (adattamento) e alla ripresa dopo i disastri (perdite e danni). Il testo riconosce che saranno necessari trilioni di dollari di investimenti, ma non fornisce numeri su cosa verrà fornito e quando. Senza finanziamenti, tutti i discorsi sull’azione per il clima sono inutili.

Un piano globale per l’adattamento, nel linguaggio delle Nazioni Unite, era la massima priorità per alcuni dei Paesi più vulnerabili. Ma il testo è debole e privo di dettagli.