“Gli studenti copiano meglio con ChatGPT”: è un falso mito

È diffusa l’idea che gli studenti possano copiare in modo più efficiente utilizzando ChatGPT, il modello linguistico avanzato di OpenAI. Questa percezione si basa sulla capacità di ChatGPT di generare testo coerente e dettagliato su una vasta gamma di argomenti, consentendo agli studenti di creare contenuti apparentemente originali. L’indagine condotta dalla Stanford University offre uno sguardo interessante sull’impatto di ChatGPT nell’ambito scolastico e solleva importanti questioni riguardo all’etica e all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale (IA) nella formazione degli studenti.

I risultati che indicano una mancanza di un’impatto statisticamente significativo sul tasso di imbrogli sono notevoli. La constatazione che solo il 19% degli studenti ha utilizzato ChatGPT per svolgere compiti scolastici suggerisce che, nonostante la sua abilità di generare risposte convincenti, la piattaforma non è ancora diffusa come strumento di imbroglio.

La preferenza degli studenti nell’utilizzare l’IA come supporto agli studi, piuttosto che come mezzo per aggirare compiti, è un punto positivo. Questo suggerisce che gli studenti vedono l’IA come uno strumento per stimolare la creatività e generare nuove idee, evidenziando un approccio costruttivo all’utilizzo di questa tecnologia.

Le ragioni dietro gli imbrogli, come la difficoltà nel comprendere i materiali, la carenza di tempo e la pressione per ottenere risultati positivi, sono problematiche che l’IA potrebbe affrontare come strumento di supporto educativo. L’evoluzione nel tempo di tali risultati potrebbe riflettere i cambiamenti nel contesto scolastico e nell’adozione di nuovi strumenti.

La raccomandazione degli esperti che suggerisce di coinvolgere attivamente gli studenti nelle discussioni sull’uso dell’IA e sull’etica scolastica è fondamentale. Questo approccio può aiutare a sviluppare una consapevolezza critica tra gli studenti sull’etica dell’uso dell’IA e sulle sue implicazioni educative.

Inoltre, il coinvolgimento degli educatori in queste discussioni può contribuire a plasmare l’adozione responsabile dell’IA nell’ambito scolastico. Questo è particolarmente importante mentre l’IA diventa sempre più parte integrante dell’educazione, richiedendo una comprensione approfondita delle opinioni degli studenti e una gestione etica di questa tecnologia nel contesto educativo.