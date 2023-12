Corea del Sud, a Seul la nevicata più forte in 40 anni | VIDEO

MeteoWeb

La capitale della Corea del Sud, Seul, ha sperimentato l’evento meteorologico più significativo degli ultimi decenni, registrando la nevicata più intensa dal lontano 1981 per il mese di dicembre. La città è stata coperta da uno spesso strato di neve, circa 10 cm, e le previsioni indicano la possibilità di ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, con un accumulo atteso di almeno altri 5 cm.

Questa eccezionale nevicata non ha interessato solo Seul, ma ha coinvolto anche altre province del Paese, come Gyeonggi e Gangwon, dove la coltre nevosa ha raggiunto 12,2 cm. Il precedente record di neve per la capitale risaliva al 1981, quando furono registrati 18,3 cm.

Questo evento straordinario ha catturato l’attenzione della popolazione locale e delle autorità, sottolineando l’eccezionalità di questa nevicata che ha superato i livelli di accumulo registrati negli ultimi decenni. Gli abitanti sono ora chiamati a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e a prepararsi per ulteriori accumuli, che potrebbero incidere sulle attività quotidiane e sulla mobilità nella regione.