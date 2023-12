Temperature primaverili oggi in Umbria: picco a Terni con +18°C

MeteoWeb

Giornata molto calda oggi sull’Italia prima della svolta che arriverà domani con una nuova ondata di maltempo e brusco calo delle temperature. Caldo primaverile anche in Umbria oggi, dove la soglia dei +17°C è stata raggiunta in varie località, tra cui Bastia Umbra e la zona di Todi. La città umbra più calda oggi è Terni, dove si registrano +17,8°C. A Perugia, il termometro si è fermato tra i +15°C e i +16°C, temperatura praticamente registrata in gran parte della regione.

Per l’Umbria, queste temperature sono praticamente il doppio delle medie del periodo: a dicembre le massime in Umbria si attestano attorno ai +9°C, +2°C le minime. Invece ora anche le più basse non scendono sotto i +10°C, fatta eccezione per le località appenniniche.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, domani, giovedì 14 dicembre, sono previste piogge e neve sopra i 1.200 metri di quota con un calo delle temperature. Meteo in miglioramento nella giornata di venerdì 15.

