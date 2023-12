Tempesta Gerrit nel Regno Unito: 3 morti in Inghilterra, intrappolati in un’auto ritrovata in un fiume | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Gerrit ha provocato tre vittime nel Regno Unito. Tre uomini sono stati trovati morti, intrappolati in un veicolo ritrovato nel fiume Esk vicino alla città di Glaisdale, nel nord dell’Inghilterra. Lo ha annunciato la Polizia locale. Ad essere particolarmente colpite dalla tempesta, che ha portato forti piogge e neve, oltre a venti violenti, sono state la Scozia e il nord dell’Inghilterra. Venti violenti che hanno soffiato fino a 136km/h sono stati registrati nell’Aberdeenshire, in Scozia.

La tempesta Gerrit ha lasciato senza elettricità decine di migliaia di famiglie in Scozia. Diffusi disagi anche nel servizio ferroviario in tutta la Scozia, dove alcune tratte sono state sospese fino a quando i funzionari non hanno potuto effettuare un’ispezione completa della rete ferroviaria. Un albero caduto ha colpito la cabina di guida di un treno, ma fortunatamente non si registrano feriti. La neve ha bloccato anche alcune strade in Scozia.

Venti descritti dalla Polizia come un “tornado” hanno invece devastato la notte scorsa un centinaio di case vicino a Manchester, senza però causare feriti.