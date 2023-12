La Tempesta Gerrit infuria tra Scozia e Inghilterra: blackout e caos trasporti, “mini tornado” a Manchester | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta ha colpito il Regno Unito con forti venti e forti nevicate: il bilancio è pesante, tra case danneggiate, caos trasporti e migliaia di persone senza elettricità, in tutta la Scozia e in alcune parti dell’Inghilterra settentrionale. I tecnici hanno lavorato con venti a 128 km /h in alcune zone costiere della Scozia mentre cercavano di ripristinare l’elettricità alle famiglie e alle imprese: le linee sono state interrotte da rami crollati e altri detriti. Sono state ricollegate più di 31mila case, ma altre 14mila sono ancora senza elettricità.

La tempesta Gerrit ha causato anche diffusi disagi al servizio ferroviario in tutta la Scozia, dove alcune tratte sono state sospese fino a quando i funzionari non hanno potuto effettuare un’ispezione completa della rete ferroviaria. Un albero caduto ha colpito la cabina di guida di un treno, ma fortunatamente non si registrano feriti. La neve ha bloccato anche alcune strade in Scozia.

Nella città di Manchester, nel Nord/Ovest dell’Inghilterra, la polizia ha riferito di avere ricevuto numerose segnalazioni ieri su case danneggiate da un “mini tornado“. Funzionari locali hanno riferito che circa 100 proprietà sono state evacuate durante la notte. Non sono stati segnalati feriti. L’aeroporto di Heathrow, il principale snodo turistico del Regno Unito, ieri ha cancellato 18 voli a causa delle restrizioni del controllo del traffico aereo sulle rotte nazionali. Sono stati interessati anche i voli verso città europee come Barcellona e Berlino.