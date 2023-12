Temporali e forti venti flagellano l’Australia: caos tra Queensland e Victoria, si aggrava il bilancio delle vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È salito ad almeno 8 morti il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito il Queensland e il Victoria, nell’Est dell’Australia. Una donna di 59 anni è deceduta a seguito della caduta di un albero a Gold Coast, nel Queensland, mentre il corpo di una bambina di 9 anni è stato trovato nella vicina Brisbane. Sempre nel Queensland, nella città di Gympie, sono morte una donna di 40 anni e una di 46. In precedenza una donna, non ancora identificata, è stata ritrovata morta nel campeggio di Bucan, nello stato di Victoria. Un uomo di 44 anni è deceduto per la caduta di un ramo nella zona di Caringal, nel Victoria.

Il commissario di polizia del Queensland, Katarina Carroll, ha attribuito la responsabilità delle tragedie a condizioni meteo “straordinariamente difficili“. “Sono state 24 ore molto tragiche,” ha affermato Carroll. Temporali e forti venti hanno abbattuto più di un migliaio di linee elettriche in alcune parti del Queensland e hanno lasciato 85mila persone senza elettricità.

Forte vento sferza Gympie, nel Queensland

Violenta tempesta di grandine a Maitland, nel Nuovo Galles del Sud