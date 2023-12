Forte terremoto in Cina: case crollate, ci sono vittime | VIDEO

MeteoWeb

Almeno otto persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 5.9 (la stima iniziale era stata di magnitudo 6) che ha colpito la Cina nelle scorse ore. Lo hanno reso noto le autorità locali, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa statale Xinhua, in base alla quale le operazioni di salvataggio sono in corso. L’epicentro è stato individuato 36km a ovest-nordovest della città di Linxia, nella provincia del Gansu, e l’ipocentro a 10km di profondità. Molte persone sono scese per strada dopo il terremoto e alcune case sono crollate. Il sisma ha provocato forti scosse in alcune parti del Gansu e nella vicina provincia del Qinghai.

Edifici danneggiati per il forte terremoto in Cina

