Thales Alenia Space: contratto multi-satellitare con PT Len Industri per fornire immagini radar e ottiche

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto multi-missione con PT Len Industri per la fornitura di una costellazione di Osservazione della Terra all’avanguardia basata su sensori radar e ottici destinata al Ministero della Difesa indonesiano. Le due aziende uniranno le proprie forze per dispiegare in Indonesia un sistema end-to-end comprendente il segmento spaziale e quello di terra. Questa costellazione di Osservazione della Terra include satelliti ottici e radar perfettamente integrati e gestiti attraverso un segmento di terra multi-missione a cui contribuisce Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%). Le soluzioni di Thales Alenia Space, collaudate dal punto di vista operativo, sono alimentate dall’intelligenza artificiale per garantire una rapida reattività del sistema e capacità avanzate a livello ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione). La costellazione sarà gestita da PT LEN per soddisfare i requisiti del Ministero della Difesa in materia di sicurezza e sovranità dell’Indonesia.

In collaborazione con Thales Alenia Space, PT Len svilupperà un sistema di terra multi-missione per il controllo, la manutenzione, il processamento e l’elaborazione dei dati per il Sistema Satellitare di Difesa. Inoltre, attraverso una partnership con BlackSky, PT Len garantirà al Ministero della Difesa l’accesso alla costellazione di satelliti di osservazione della Terra esistente ad elevata frequenza di osservazione. Questo servizio fornirà capacità satellitari ISR iniziali per il Ministero della Difesa e le forze armate nazionali indonesiane, prima dell’entrata in operatività del Sistema Satellitare di Difesa.

La costellazione indonesiana di Osservazione della Terra sarà realizzata sulla base della soluzione radar e ottica “all-in-one” di Thales Alenia Space, grazie alle comprovate capacità dell’azienda nella fornitura di sistemi complessi end-to-end che includono anche le componenti chiave di Telespazio per il segmento di terra. La costellazione indonesiana di Osservazione della Terra si basa sulle competenze di Thales Alenia Space in Francia nella realizzazione di sensori ottici e di Thales Alenia Space in Italia nella costruzione di satelliti radar.

“Thales Alenia Space che vanta una lunga collaborazione con gli operatori satellitari indonesiani, è onorata di aver ottenuto per la prima volta l’opportunità di lavorare su un programma cruciale per il Ministero della Difesa indonesiano,” ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “Vorrei ringraziare PT Len Industri per aver riposto la sua fiducia nella nostra azienda. Capitalizzando la nostra lunga esperienza nell’ Osservazione della Terra, siamo orgogliosi di celebrare una nuova pietra miliare per le esigenze di sovranità e sicurezza dell’Indonesia, fornendo un sistema integrato ottico e radar unico nel suo genere“.

“Sono estremamente soddisfatto di poter contribuire a soddisfare le esigenze del Ministero della Difesa indonesiano con le nostre soluzioni radar e ottiche, cosiddette “all-in-one” – ha affermato Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia – Una combinazione perfetta tra la nostra lunga esperienza e le nostre capacità industriali nei sensori ottici e radar nonché nelle piattaforme più piccole destinate a sistemi di Osservazione ad alta frequenza di ripresa. Ancora una volta stiamo spingendo i limiti delle capacità dei sistemi grazie alle tecnologie spaziali emergenti“.

Bobby Rasyidin, Presidente-Direttore di PT Len Industri (Persero) ha espresso il suo ottimismo riguardo alla collaborazione tra Len e Thales Alenia Space, affermando che “la cooperazione tra Len e Thales Alenia Space è un modo positivo per aumentare la nostra indipendenza nel settore della difesa“.

Attraverso questa partnership, si prevede che PT Len rafforzerà le proprie capacità per gestire e operare sistemi e progetti satellitari. Inoltre, gestendo l’elaborazione e l’analisi delle immagini satellitari per questo progetto, PT Len rafforzerà la propria posizione di fornitore di sistemi di difesa critici in Indonesia.