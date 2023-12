Tropea, lo spettacolo delle luminarie di Natale | FOTO

MeteoWeb

Spettacolo straordinario a Tropea, nel cuore della Calabria, nota e rinomata meta turistica estiva che è ormai diventata negli ultimi anni un luogo d’attrazione imperdibile anche per le festività natalizie grazie all’idea del Sindaco Giovanni Macrì e della sua Amministrazione Comunale che dal 2019 ha deciso di trasformare il borgo dell’estate per antonomasia, in un vero e proprio villaggio di Natale.

La pandemia di Covid-19 ha compromesso l’iniziativa negli anni successivi al primo, che era già stato un grande successo. Ma in questo 2023 abbiamo avuto la definitiva consacrazione di Tropea come meta del turismo invernale proprio grazie alle luminarie e ai tanti eventi che hanno trasformato il borgo in un vero e proprio presepio all’aperto. Tante le attrazioni per tutta la famiglia, e soprattutto un’occasione di sviluppo e crescita economica: anche nei giorni festivi non c’è un locale o una boutique che siano chiusi al pubblico, generando un enorme indotto sociale ed economico.

In molti stanno frequentando Tropea come turisti e come vacanzieri della giornata da tutta la Calabria e non solo.