Vento forte in Campania: danni allo stadio Maradona, stop ai collegamenti con Capri

MeteoWeb

Il forte vento che oggi soffia sulle regioni del Centro-Sud sta provocando danni e disagi in varie regioni. Dopo una mattina di viaggi a singhiozzo, le compagnie di navigazione Snav e Navigazione Libera hanno fissato l’ultima partenza con gli aliscafi da Napoli per Capri e da Capri per Napoli alle 16.30. A mantenere i collegamenti con la terraferma è la nave lenta della Caremar, Naiade, che lascerà Calata di Massa per Capri alle 19.40, per il rientro dei residenti sull’isola. Sulla bacheca del comune, il sindaco ha fatto affiggere l’avviso della chiusura del cimitero e dei parchi pubblici per via delle condizioni meteo avverse.

Il forte vento, inoltre, ha provocato dei piccoli danni allo stadio Maradona a Napoli, dove alle 18 si giocherà la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari. Nel pomeriggio, le forti raffiche di vento che sulla città hanno raggiunto i 50km/h, hanno divelto parte delle piccole cupole della copertura, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. L’apertura dei cancelli dello stadio è stata ritardata, ma per ora risulta che il match si giocherà regolarmente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: