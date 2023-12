Vento forte, Torinese flagellato: “danni per un milione di euro”

MeteoWeb

Per le strutture agricole del Torinese inizia la conta dei danni causati dal forte vento di foehn che sta sferzando tutta la provincia, in particolare il Canavese, il Ciriacese, la Bassa valle di Susa, la zona ovest di Torino. Coldiretti Torino precisa che al momento non è ancora possibile una stima completa dei danni ma dalle comunicazioni dei soci si è toccato il milione di euro. Nelle zone interessate dal vento, durante la notte, sottolinea l’organizzazione agricola, sono stati scoperchiati tetti di pagliai e fienili oltre a tettoie di stalle e tunnel di coltivazione. Molte strade vicinali di accesso ai campi sono interrotte a causa degli alberi caduti e gli agricoltori le stanno liberando con i loro mezzi. Grande spavento poi per gli allevatori che hanno dovuto tranquillizzare i loro animali terrorizzati che, nel panico, hanno rischiato di ferirsi.

“I nostri soci ci stanno comunicando danni davvero rilevanti, anche su strutture di recente costruzione realizzate seguendo l’esperienza degli agricoltori che, da generazioni, abitano il territorio. Ma un vento così eccezionale non lo immaginava nessuno. Come sindacato siamo vicini ai nostri soci e a tutte le aziende agricole. Di fronte a disastri come questi dobbiamo sentirci come una grande famiglia e non fare mancare la nostra solidarietà. I nostri uffici zona, sono, naturalmente, a disposizione delle aziende,’‘ ha affermato il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici.

A causa del vento caldo e secco che sta soffiando su boschi e pascoli senza neve, asciutti da settimane senza pioggia, Coldiretti evidenzia l’alto il rischio di incendi e raccomanda ad agricoltori e cittadini massima vigilanza.

